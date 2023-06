Balotelli, ci risiamo: l’ultimo episodio è sconvolgente

Mario Balotelli è protagonista di un incredibile episodio diventato subito virale, non c’è pace per l’attaccante italiano.

Balotelli è sempre più protagonista della cronaca extra sportiva, è stato uno dei talenti che ha sprecato quante più occasioni possibili nel corso della sua carriera. A 33 anni è ancora in prima pagina ma per un episodio davvero particolare.

L’avventura in Svizzera di Mario Balotelli è stato un altro flop da aggiungere al suo curriculum. Il centravanti italiano riesce a trovare la squadra sbagliata sempre al momento sbagliato, l’addio all’Adana di Montella non è stato felicissimo così come la scelta di giocare nel Sion.

Il club elvetico è retrocesso, Balotelli ha avuto addirittura la fascia di capitano addosso ma le responsabilità sono venute meno. Solo sei gol per lui, tante polemiche e un incredibile episodio che emerge, a confermare come il calcio sia diventato quasi un contorno nella vita dell’attaccante.

Balotelli ci ricasca, cos’è successo

L’episodio raccontato da Blick conferma come il talento di Balotelli sia anche quello di trovarsi in situazioni quanto meno assurde. In particolare, è una festa di carnevale a renderlo protagonista in negativo, un giornalista che lo aveva riconosciuto voleva immortalarlo. Balotelli non avrebbe gradito l’insistenza della richiesta, tanto che è partita una rissa: peccato per l’attaccante che abbia colpito con un pugno il ds, Barthelemey Costantin che era vestito da Pichacku.

Balotelli, vestito come un protagonista della Casa di Carta, ha colpito uno dei Pokemon: qualcosa che non si vede tutti i giorni, ma che a carnevale diventa possibile. Episodio trapelato e che ha mandato su tutte le furie il vulcanico presidente del Sion, Christian Constatin: “Questo ragazzo crede ormai che le regole utili a governare un gruppo valgano per gli altri e non per lui. Se gli agenti sono interessati a piazzarlo in un paese che non apprezza i soldi tanto quanto noi, forse giocherà di nuovo”.

Una frecciata che colpisce, il presidente del Sion ha praticamente consigliato ai suoi colleghi di non buttare via i soldi per Balotelli. Quest’ultimo potrebbe tornare in Italia – ancora una volta – o scegliere addirittura il ritiro dalle scene agonistiche. Difficile trovare un club che punti su di lui, si può andare solo per ipotesi come quella del Como in Serie B o chissà che non ci possa essere per lui anche un approdo nel calcio arabo. Dove le feste di carnevale sono un lontano ricordo.