Paola Saulino, lo scatto di spalle lascia senza fiato

Paola Saulino è un’attrice e showgirl partenopea. La donna è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram.

La ragazza trentaquattrenne ha iniziato la sua avventura nel mondo dello spettacolo con il ”Pompa tour” del 2016, mentre sul grande schermo ha esordino con Fausto Brizzi nel film “Pazze di me” del 2013.

Successivamente ha preso parte anche alla fortunata serie TV di Sky 1992. L’anno seguente ha partecipato al Festival di Cannes con un inedito cortometraggio in cui è la protagonista. Per un breve periodo si è trasferita in Argentina, dove ha lavorato a due pellicole uscite solo per il circuito locale. Per quanto riguarda la vita sentimentale, è da segnalare un flirt con l’ex centrocampista del Napoli, attualmente all’Arsenal, Jorginho. La cosa ha portato molti problemi al calciatore con la compagna Catherine Harding, anche se la Saulino dichiarò che non ha mai “scambiato alcuna battuta con lei. Io ho avuto una storia con Jorginho, ma non sapevo fosse di nuovo fidanzato con lei”.

Oltre a questo è da sottolineare anche la sua grande passione per il calcio. La ragazza, infatti, è una grandissima tifosa del Napoli, tanto che in occasione dello scudetto ha sfilato senza vestiti di fronte allo stadio Diego Armando Maradona. Da qualche tempo sta cercando di fare sempre più strada su Instagram, con il profilo che conta ben 148.000 followers. La donna pubblica quotidianamente diversi contenuti, che attirano l’attenzione dei fan più assidui. A tal proposito, l’ultimo scatto ha lasciato a bocca aperta tutti i propri followers.

Paolo Saulino è da incanto, lo scatto infiamma Instagram: fan a bocca aperta

Paola Saulino continua ad incantare i propri followers tramite il proprio profilo Instagram. Sono molti, infatti, gli scatti sensuali pubblicati dalla bella partenopea, che scatenano sempre tutti i fan più assidui sotto i commenti.

L’ultima foto pubblicata non è da meno, con i followers rimasti completamente a bocca aperta. Nello scatto possiamo ammirarla girata di spalle con un vestito rosa che lascia scoperta tutta la schiena. Il posto ha ottenuto numerosi like, oltre ovviamente commenti sia dai toni pacati che “coloriti”. Con l’estate appena iniziata Paola Saulino è pronta ad infiammare ancora di più Instagram, con i followers già in attesa di un nuovo piccante scatto.