Clausola da 40 milioni: colpaccio Napoli

Dopo aver annunciato Rudi Garcia quale prossimo allenatore, il Napoli sta cercando di chiudere il primo acquisto stagionale.

Aurelio De Laurentiis, a modo suo, anche in questa estate sta compiendo scelte decisamente sorprendenti. Il presidente del Napoli, preso atto dell’addio di Luciano Spalletti, ha iniziato un lungo casting di potenziali eredi.

Da Christophe Galtier a Paolo Sousa, passando per Vincenzo Italiano, alla fine a Castel Volturno arriverà Rudi Garcia. L’allenatore francese è reduce dalle 28 panchine con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. L’ex Roma ha convinto il produttore cinematografico al termine di una serie di incontri individuali. L’ex Roma quindi non sembrerebbe essere diretta emanazione di Cristiano Giuntoli, il ds in carica fino al 2024, voglioso di trasferirsi alla Juventus. Il dirigente toscano aspetta ancora l’ok per liberarsi, De Laurentiis al momento non abbassa il muro.

Il Napoli ci crede: offerta pesante per Veiga

Nonostante l’affaire Giuntoli, il club partenopeo è molto attivo sul mercato. Se Kim Min jae appare destinato a lasciare il Vesuvio – Bayern e Manchester United stanno battagliando per il sud coreano, si parte da 60 milioni – gli uomini mercato azzurri stanno lavorando anche in entrata. Riscattato Giovanni Simeone dalll’Hellas Verona, il prossimo colpo dovrebbe essere un giovane centrocampista che si sta afferamando in Liga. Nelle intenzioni della società, questo talento che ha compiuto 21 anni il 27 maggio, potrebbe prendere il posto di Piotr Zielinski.

Secondo il portale specializzato fichahes.net, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Gabri Veiga, regista sotto contratto col Celta Vigo fino al 2026. Il calciatore ha però una clausola rescissoria da 40 milioni, i partenopei al momento sarebbero arrivati a offrirne 30. Veiga, nazionale Under 21, in questa Liga in 38 gare ha segnato 11 gol e fornito 4 assist.

A convincere della bontà dell’operazione il Napoli è la duttilità del ragazzo, abile a muoversi come trequarti nel 4-2-3-1 o come regista nel 4-3-3, moduli questi che Garcia ha sempre privilegiato in carriera. Veiga è alla sua prima stagione piena da professionista. Per lui l’anno scorso 31 gare nella Primeria Federacion, oltre a 7 scampoli in Liga. Nel 2020-2021 solo 6 gettoni nel massimo campionato spagnolo.

Apice della stagione di Veiga, la doppietta rifilata nell’ultimo turno al Barcellona Campione. Il centrocampista ha così interrotto l’imbattibilità di Ter Stegen che durava da 26 giornate. Prendere Veiga non sarà facile. Oltre allo stesso Barca e al Real Madrid, mezza Premier è interessata al calciatore. Gli azzurri avrebbero già offerto un quinquennale da 1,9 milioni netti. Il Celta vuole l’intera clausola da 40 milioni, non sarà semplice.