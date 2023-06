Via libera per l’arrivo di Kvaratskhelia: destinazione a sorpresa

Il fenomeno georgiano, sempre appetito dai top club di tutta Europa, potrebbe finire in Premier League: assalto milionario

Tutti lo cercano, tutti lo vogliono. Ma in pochi possono permetterselo. Khvicha Kvaratskhelia è forse l’uomo mercato per eccellenza della prossima sessione estiva di mercato, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 1 luglio ma che già sta vedendo delinearsi strategie e offensive.

Il calciatore azzurro, fresco di premio come MVP della Serie A 2022/23, è cercato con insistenza dai club più prestigiosi del Vecchio Continente. Finora il patron De Laurentiis ha fatto muro sulle tante proposte fatte all’entourage dell’attaccante, nonchè alla sua stessa società per il cartellino, ma forse stavolta potrebbe capitolare. 120 milioni rappresenterebbero una cifra record non solo per il club partenopeo, ma per tutto il calcio italiano.

Tanto è infatti quanto è disposta a spendere la società britannica pur di strappare l’estroso giocatore ai Campioni d’Italia. Lungi dal voler adottare una politica di contenimento dei costi – evidentemente gli oltre 600 milioni spesi negli ultimi 12 mesi (e che tra l’altro non hanno prodotto nemmeno un piazzamento in Europa) non sono stati ritenuti ‘sufficienti’ – il club appare disposto a tutto pur di mettere a segno il grande colpo.

Kvara in Premier: 120 milioni sul piatto!

E pensare che i Blues si erano anche tirati in qualche modo fuori dalla corsa a Rafael Leao, seguito per mesi e mesi e poi accordatosi col Milan fino al 2028. E dire che, sempre in tema di nuovi acquisti, il patron Todd Boehly aveva lasciato intendere di non essere disposto a spendere 110 milioni per Osimhen o 80 milioni per Vlahovic, già obiettivi dichiarati dei londinesi.

L’aver virato sul più economico Nicolas Jackson, l’attaccante senegalese del Villarreal valutato 40 milioni, sembrava anticipare una solo apparentemente insignificante diminuzione degli investimenti. Macchè. Kvara è Kvara, e allora via libera alla maxi offerta che fa tremare i polsi a De Laurentiis e a tutto il popolo napoletano.

L’indiscrezione sul possibile assalto milionario al calciatore georgiano è riferita dal portale iberico ‘Fichajes.net’, che spiega come il Chelsea, avendo fiutato l’interesse di Bayern Monaco e PSG sul giocatore, vorrebbe bruciare la concorrenza sul tempo. Il fantasista sarebbe un’esplicita richiesta del neo tecnico Pochettino, per giunta. La cifra messa sul piatto, poi, è di quelle che meritano la giusta considerazione.

Ma cosa farà ora il presidente del Napoli? La domanda tormenta tutti gli ancor festanti sostenitori dell’undici partenopeo. Per De Laurentiis, si sa, nessuno è veramente incedibile. Privarsi però di Kvaratskhelia potrebbe automaticamente significare non voler mantenere il club agli straordinari livelli raggiutni nell’annata testè conclusa. Non esattamente, per usare un eufemismo, un gran biglietto da visita da presentare al tecnico Rudi Garcia, fresco di firma.