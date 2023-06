Georgina infiamma Instagram: lo scatto con CR7 fa impazzire i fan

Georgina Rodriguez non smentisce mai il suo fascino incontenibile, più in forma che mai in questo scatto insieme al suo Cristiano Ronaldo

Sono molte le bellezze del web destinate a essere protagoniste indiscusse della stagione estiva, come ben sappiamo. E diverse di loro hanno già marchiato a fuoco la bella stagione con scatti memorabili mettendo in mostra tutto il loro fascino. Ebbene, non poteva non prendere parte a questa carrellata fenomenale anche Georgina Rodriguez.

La modella ispano-argentina è una delle principali celebrità al mondo, per la sua attività professionale e anche per essere la compagna di vita di uno degli sportivi più acclamati di tutti i tempi, Cristiano Ronaldo. La coppia ha cambiato vita, da qualche mese a questa parte, con il trasferimento del giocatore in Arabia, all’Al Nassr. Ma naturalmente Georgina divide i suoi interessi tra il Medio Oriente, la Spagna e il resto del mondo, dove la portano i suoi impegni lavorativi e familiari.

Cambiano le abitudini, ma il suo fascino decisamente no. E i tantissimi fan sul web ne sanno qualcosa. Georgina è una delle bellezze principali al mondo, seducente come non mai, con un seguito da quasi 50 milioni di followers su Instagram. E non si smentisce davvero mai, mettendo in evidenza sempre eleganza e sensualità da vendere.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, finalmente insieme in vacanza: relax in barca, tutti gli occhi sono per lei

Per chi ne volesse una prova, non serve altro che recarsi sul suo profilo Instagram e ammirare gli scatti degli ultimissimi giorni, quelli in cui Georgina ha iniziato le vacanze insieme a Ronaldo, unitosi alla famiglia dopo aver concluso gli ultimi impegni stagionali con la maglia del Portogallo.

La coppia, insieme ai figli, si sta rilassando in barca e si gode il momento con questo selfie in costume. Entrambi in forma smagliante, l’attenzione si concentra principalmente su Georgina e sulle sue curve favolose. La famiglia si trova in Sardegna, con uno yacht noleggiato al largo della Costa Smeralda. Uno scenario da sogno, un luogo che a Ronaldo è sempre piaciuto dopo esserci già stato in vacanza altre volte, come nell’estate in cui si era trasferito alla Juventus. Momenti di relax preziosi per il fuoriclasse e per la sua compagna, che sembrano più uniti che mai. E meno male che qualcuno aveva agitato venti di crisi tra i due.