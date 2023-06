Sirene dalla Premier: ora anche il Napoli trema davvero

By

Adesso il Napoli è pronto a tremare per davvero visto che sta per arrivare una offerta, a dir poco importante, dalla Premier League

Non è affatto un mistero che il campionato inglese osservi, con molta attenzione, la Serie A. Lo dimostra chiaramente il fatto che molti calciatori siano entrati nel mirino da parte di top club inglesi. L’ultimo trasferimento dall’Italia all’Inghilterra parla chiaro: ovvero quello di Sandro Tonali che ha lasciato il Milan per vestire la maglia del Newcastle.

Adesso la Premier League mette nel mirino proprio il campionato italiano. In particolar modo un club che è pronto a bussare seriamente alla porta del Napoli. Il presidente De Laurentiis sa molto bene che uno dei suoi diamanti e appetito da diversi club. L’obiettivo è quello di tenerlo, ma se dovessero presentarsi offerte irrinunciabili allora la situazione cambierebbe.

Napoli, sirene dalla Premier League per il bomber

Non si tratterebbe affatto della prima volta che il calciatore sia entrato nel mirino della società in questione, ma a quanto pare adesso sembra che vogliano fare fin troppo sul serio. Il Manchester United intende rinforzare, ancora di più, il suo reparto offensivo con l’acquisto di Victor Osimhen. Il classe ’98, in questo momento, si sta godendo un periodo di vacanza nella sua Nigeria, prima di ritornare al lavoro con i suoi compagni di squadra.

Oltre, ovviamente, a conoscere il suo nuovo allenatore, Rudi Garcia. Un rapporto che potrà continuare oppure no? Tutto dipenderà dalla possibile offerta da parte dei ‘Red Devils‘. Gli inglesi vogliono il 25enne come punta di riferimento per il team allenato dall’olandese ten Hag. Anche se la concorrenza è molto ampia visto che, nella lista delle squadra interessate, spunta il Paris Saint Germain.

Sarà una bella lotta tra le due squadre, soprattutto a chi offrirà quel milione in più (oltre ad un contratto convincente) che potrebbe piacere al numero uno dei partenopei. Lo stesso che, nel corso della presentazione del nuovo allenatore, ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di cedere il suo pupillo. Allo stesso tempo, però, ha fatto presente che se dovesse arrivare una offerta irrinunciabile allora le cose potrebbero seriamente cambiare.

La sua valutazione di mercato potrebbe abbondantemente superare i 100 milioni di euro. Si parla addirittura di una cifra che si avvicina ai 130. Fino a questo momento delle vere e proprie trattative non ce ne sono, ma non è da escludere che possano esserci in questa estate di calciomercato che si preannuncia a dir poco bollente.