Ferrari, annuncio bomba Vasseur: sta per arrivare

La Ferrari è già al lavoro in vista delle prossime stagioni di Formula 1. Il team di Maranello punta a rinforzarsi in tutti i settori dell’area tecnica

Il mondiale di Formula 1 2023 è in sostanza già deciso. La superiorità della Red Bull e in particolare di Max Verstappen è tale da scoraggiare qualsiasi velleità di rimonta da parte della presunta concorrenza. L’unico duello che resta e forse resterà incerto fino al termine della stagione è quello per il secondo posto sia nel mondiale piloti che in quello costruttori.

Nel primo è favorito Fernando Alonso con la sua velocissima Aston Martin, nel secondo la Mercedes sembra in grado di staccare tutti grazie ad Hamilton e Russell, capaci di andare spesso a punti insieme. Niente da fare, almeno in questo primo segmento di stagione, per la Ferrari.

La prima parte del mondiale 2023 per il team di Maranello è stata un mezzo disastro. Le promesse della vigilia sono andate ad infrangersi contro la dura realtà. Tra errori tecnici marchiani e problemi di comunicazione tra i piloti e il muretto dei box le Rosse non hanno mai lottato per le posizioni nobili della classifica. Il primo risultato decente è arrivato in Canada grazie al 4/o posto di Leclerc e al 5/o di Sainz.

Che si tratti di un nuovo inizio è ancora tutto da verificare, ma quanto meno è un segnale di risveglio dopo tre mesi di buio. Nel frattempo però il nuovo team principal, Frederic Vasseur, è già al lavoro in vista delle prossime stagioni. Per tornare a vincere è necessario programmare e nulla va lasciato al caso.

Ferrari, arrivano i grandi colpi: l’annuncio di Vasseur entusiasma i tifosi

Vasseur avrebbe individuato nell’area tecnica alcune importanti carenze che da qui ai prossimi 2/3 anni andranno colmate per riportare le vetture del Cavallino Rampante a competere per quel titolo mondiale che a Maranello manca da ben sedici anni. E proprio per rinforzare i punti deboli della scuderia, il manager francese ha già ingaggiato figure di alto profilo per i prossimi anni.

Ingaggiare tecnici di alto profilo dalle altre scuderie non è facile, soprattutto a breve termine con i contratti in essere. Per questa ragione Vasseur, con il placet del presidente John Elkann, ha provveduto a farlo in vista delle prossime stagioni. L’annuncio dato ai microfoni di Sky Sports UK ha mandato in visibilio i tifosi della Rossa.

“Cambiare rotta in Formula 1 non è semplice e veloce, se si vuole ingaggiare qualcuno c’è bisogno di anni. Qualche settimana fa ho ingaggiato un ‘top’ che entrerà nel 2025 per lavorare sulle auto del 2025 e del 2026″.