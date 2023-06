Allegri salta subito: nuovo allenatore in viaggio per Torino

Allegri potrebbe lasciare la Juve già nei prossimi giorni: i bianconeri avrebbero già scelto il nuovo allenatore.

Qualche settimana fa era stato il CEO della Juventus, Maurizio Scanavino, a sgombrare il campo da ogni indiscrezione relativa al futuro di Allegri. “Non è mai stato in discussione“, aveva detto Scanavino, confermando di fatto l’allenatore toscano sulla panchina bianconera.

Una scelta, quella della società, che appariva in aperto contrasto con gli umori della tifoseria e forse anche con il pensiero di più di qualcuno all’interno del mondo Juve. Finora, infatti, l’Allegri 2.0 non ha portato alcun risultato concreto, fatta eccezione l’inserimento in prima squadra (spesso nell’undici titolare) di giovani molto interessanti.

Nessun titolo in due anni, ma soprattutto nessuna idea di gioco e nessuna caratteristica davvero ‘juventina’. Sono tante le accuse mosse nei confronti dell’allenatore livornese, che però ha ancora due anni di contratto a 7 milioni di euro a stagione. Ma la panchina di Allegri è davvero così stabile?

In realtà non sembra essere così. Il tecnico non ha ancora dato una risposta definitiva alla ricchissima offerta araba (triennale da 20 milioni di euro a stagione), anche se i rumors rivelano che preferirebbe restare alla Juventus. D’altro canto, in queste ultime settimane si sono verificati episodi che non sono passati inosservati agli occhi dei tifosi.

Se salta Allegri c’è già il sostituto: la Juve ha scelto proprio lui

Su tutti la rescissione di Igor Tudor con il Marsiglia, dato che l’allenatore croato – che ha indossato per tanti anni la maglia bianconera e che è stato secondo di Pirlo nella stagione 2020-2021 – è considerato uno dei favoriti alla panchina di Madama in caso di separazione con Allegri.

Nella giornata di ieri la possibilità di un addio tra la Juve e Allegri è tornata a circolare rumorosamente sui social. Maurizio Pistocchi ha infatti pubblicato un tweet che parla proprio di questo scenario. Secondo il famoso giornalista la Juve avrebbe deciso di non confermare Massimiliano Allegri: pertanto non sarà lui l’allenatore dei bianconeri nella prossima stagione. Una notizia, spiega Pistocchi, che arriva da una fonte diretta.

Ma non è tutto, perché stando ad un altro tweet pubblicato da Ilario Di Giovambattista – conduttore di Radio Radio – proprio Igor Tudor sarebbe il favorito numero uno per sostituire Massimiliano Allegri alla guida della Juventus. Un profilo, quello del croato, che non dispiacerebbe ai tifosi bianconeri, anche se il preferito dai fan juventini continua ad essere Antonio Conte, attualmente svincolato e desideroso di riscatto dopo l’ultima esperienza non felice al Tottenham.