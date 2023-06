Baby K, l’intimo è un filo: la cantante infiamma con lo scatto rovente

Baby K infiamma i social con uno scatto rovente: l’intimo è un filo e i fan perdono letteralmente la testa per la cantante.

Unica cantante italiana assieme a Giusy Ferreri a vincere il disco di diamante della FIMI grazie al loro singolo Roma-Bangkok, Baby K è una delle artiste più apprezzate degli ultimi anni.

La sua musica è sempre stata travolgente e sorprendente ed i suoi fan attendono con ansia l’uscita di nuovi singoli o album. Per quest’estate, Baby K ha presentato nei giorni scorsi il suo nuovo brano M’ama non m’ama, canzone dai ritmi da dance hall e che è pronta ad accompagnarci per tutta l’estate. Il nuovo brano è stato accolto con favore dai fan e M’ama non m’ama è destinata a diventare la hit di quest’estate.

Oltre a farsi apprezzare per la sua musica, però, Baby K affascina i suoi fan anche per la sua prorompente bellezza che spesso e volentieri li lascia senza fiato. Tramite il suo profilo Instagram da più di 700 mila follower, la cantante regala spesso degli scatti da far perdere la testa ed anche con l’ultimo appena pubblicato ha deciso davvero di esagerare dove la si vede con un intimo che è davvero un filo.

Baby K senza limiti: l’intimo è un filo e i fan impazziscono

La presentazione della nuova canzone di Baby K ha fatto felici tutti i suoi fan e di certo sarà uno dei brani che ci accompagneranno nel corso di tutta l’estate. Estate che la cantante ha deciso di rendere da subito bollente tramite il suo profilo Instagram dove ha pubblicato uno scatto che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan, accecati da tanta bellezza e tanta sensualità.

Baby K ha deciso di non darsi limiti e, oltre ad indossare una maglietta bianca aderente che evidenzia le sue forme tremendamente sensuali, ha optato per un intimo davvero finissimo che regala uno spettacolare lato A che costringe i fan allo zoom. Uno scatto che ha mandato del tutto in fiamme il noto social e che ha conquistato davvero tantissimi likes in pochissimo tempo, quasi facendo impazzire lo stesso contatore.

La cantante è stata sommersa dai commenti dei suoi fan, ancora una volta travolti dalla sua sensualità e dalla sua bellezza, alzando decisamente le temperature di un estate che rischia di essere ancora più calda. E qualcuno ha anche sottolineato come, per resistere a scatti del genere, c’è bisogno di un defibrillatore e ciò ha fatto ridere la stessa Baby K che ha risposto al commento con l’emoji della risata. Anche la cantante, infatti, sa bene dell’effetto che può avere sui fan pubblicando simili scatti roventi.