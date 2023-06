Accordo totale: rescissione e firma con l’Inter

Primo colpo in casa Inter: il calciatore sta per rescindere con la big ed è pronto a firmare un nuovo contratto con i nerazzurri.

Si accende anche in entrata il mercato dell’Inter. Dopo aver perso Dzeko, forse Lukaku e molto probabilmente Brozovic, la squadra vice campione d’Europa ha deciso di dare il via alle danze. Il primo colpo sta per arrivare. C’è l’accordo totale con un top player, un giocatore in grado di assicurare qualità, quantità ed esperienza. Non siamo ancora in dirittura d’arrivo, ma tutto porta a un tiepido ottimismo. E Inzaghi può finalmente tornare a sorridere.

Sembrava congelato il mercato, in casa nerazzurra. Le difficoltà economiche del club si conoscono, non sono una sorpresa. Nonostante gli oltre 100 milioni di euro incassati grazie allo straordinario cammino in Champions, la società resta in debito d’ossigeno e con tutta probabilità necessiterà nei prossimi giorni di qualche altra cessione per poter pianificare una campagna acquisti degna di una squadra che, solo pochi giorni fa, è andata a un soffio dalla vittoria del più importante trofeo al mondo.

Nonostante l’attuale situazione di stallo, però, gli uomini mercato nerazzurri sono sempre al lavoro, alla ricerca dei giusti tasselli in grado di assicurare all’Inter i massimi traguardi in ambito sportivo. E uno di questi potrebbe essere finalmente in dirittura d’arrivo. Un colpo da maestro proveniente da un top club, e a costi decisamente competitivi.

Inter, c’è il primo colpo: arriva un top player dalla Premier

La dirigenza dell’Inter guarda in Premier in questi giorni, e non solo per le offerte faraoniche che alcuni club inglesi potrebbero recapitare per strappare alle milanesi i propri gioielli. Gli esuberi del campionato più importante al mondo possono infatti trasformarsi in dei veri affari per le italiane, in grandi difficoltà economiche. In particolare, il Chelsea sembrerebbe in questo momento in vena di regali, e l’Inter vuole approfittarne per portare alla corte di Inzaghi almeno un campione di grande esperienza.

Il prescelto potrebbe essere in particolare César Azpilicueta, difensore spagnolo classe 1989, al Chelsea dal lontanissimo 2012 e perno importantissimo per i Blues anche nella travagliata stagione appena conclusa. L’idea, secondo la ricostruzione di Calciomercato.it, sarebbe nata ai dirigenti nerazzurri mentre stavano trattando Nacho. Dopo che il difensore del Real ha preferito infatti rinnovare il contratto con la propria squadra, gli uomini mercato dell’Inter avrebbero iniziato a sondare il terreno per Azpilicueta, trovando la porta spalancata, da parte del suo entourage.

In scadenza di contratto nel 2024, lo spagnolo vorrebbe provare una nuova grande esperienza e avrebbe trovato un accorto totale con i nerazzurri per un biennale da 3,5 milioni a stagione, con opzione per il terzo. Cosa manca, dunque, alla fumata bianca? Semplicemente l’accordo tra il giocatore e il Chelsea.

Essendo ancora sotto contratto con i Blues, lo spagnolo dovrebbe infatti cercare di liberarsi in qualche modo. Le opzioni sono due: o si trova un accordo che porti a una rescissione consensuale; oppure l’Inter pagherà un indennizzo alla squadra inglese per acquisire, di fatto, il cartellino dello spagnolo. L’importante, per la squadra nerazzurra, è che il totale, tra costo del cartellino e commissioni agli agenti, non superi i 3 milioni di euro. Una missione, tutto sommato, non impossibile per un calciatore di 33 anni e con un contratto in scadenza tra dodici mesi.