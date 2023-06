Un filo al posto del costume: Dayane Mello lascia senza fiato

Dayane Mello in costume mostra eleganza e fascino clamorosi, la modella italo-brasiliana in perfetta forma al sole

L’estate, con la data del solstizio del 21 giugno, è ufficialmente iniziata, ma aveva in realtà già preso il via da alcuni giorni. A dare il segnale di partenza, erano stati, manco a dirlo, gli scatti più eclatanti delle bellezze dei social più acclamate dal grande pubblico. Un posto speciale tra loro lo occupa in particolare Dayane Mello, una delle modelle dal maggior seguito e il cui fascino sa sempre come farsi notare.

Incarnazione dell’ideale di bellezza e femminilità sudamericana, con una figura sinuosa diventata iconica e immediatamente riconoscibile, Dayane, 34 anni, è una vecchia conoscenza del nostro mondo dello spettacolo. Arrivata in Italia ancora molto giovane dal Brasile, da alcuni anni ha acquisito, da naturalizzata, la nostra cittadinanza. E si è fatta apprezzare dal pubblico, per le sue apparizioni in svariati programmi televisivi, soprattutto reality show, con l’ultima esperienza di questo tipo, il Grande Fratello Vip, di cui ancora si parla molto.

Sul piccolo schermo, ha raccolto il consenso del pubblico, ma ha vissuto vicende con alterne fortune. E’ tornata dunque, negli ultimi tempi, a concentrarsi prima di tutto sulla sua professione di modella, quella che le garantisce sempre e comunque applausi meritatissimi. Inevitabilmente, con l’estate che sta entrando già nella sua fase più calda, Dayane ci sta offrendo prospettive uniche e da favola.

Dayane Mello incendia non solo Ibiza ma tutto il web: posa statuaria e curve incontenibili in bikini, applausi a scena aperta

In questi giorni, la vediamo in una delle location principali per i personaggi dello showbusiness e anche una delle più gettonate dal turismo di massa, vale a dire Ibiza. Dove lo spettacolo assoluto è lei, in una serie di visioni ravvicinate da capogiro.

Al sole in costume, Dayane è a dir poco clamorosa. Visione che ci permette di ammirare praticamente ogni dettaglio della sua silhouette slanciata e incontenibile. Gambe chilometriche, fianchi sinuosi, scollatura esplosiva, il tutto contornato da un costumino nero elegante e striminzito quanto basta per far risaltare il tutto, accendendo la fantasia del popolo del web come non mai. Gli ammiratori ricambiano con una lunghissima serie di like e commenti estasiati, il seguito di Dayane del resto è sempre numeroso (oltre un milione di followers su Instagram) e si fa sentire, eccome.