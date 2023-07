Morata ritorna in Serie A: ‘tradimento’ a sorpresa per la Juve

Tra gli obiettivi della Juventus ci sarebbe Alvaro Morata, ma stavolta lo spagnolo potrebbe tornare in A, andando altrove.

Si torna sempre dove si è stati bene? Forse no. Álvaro Borja Morata Martín è l’attaccante che vogliono in tanti, non solo alla Juventus, dove sperano di rivedere il suo ritorno. Sarebbe la seconda volta che lo spagnolo andrebbe via per poi ripresentarsi all’Allianz Stadium. Stavolta però, potrebbe non andare così.

Le voci di mercato, parlano di un Morata sempre più intenzionato a lasciare Madrid e di una Juventus sempre più convinta di voler puntare di nuovo su di lui, anche se per adesso è tutto in fase di stallo visto che i bianconeri non hanno ancora ceduto Dusan Vlahovic e non è detto nemmeno che lo faranno. Ma i bianconeri, potrebbero essere sorpassati.

Milan e Juve k.o., Morata in Italia in un’altra big

Vlahovic potrebbe restare se la Juventus, come si pensa, dovesse cedere calciatori come Bremer e Chiesa che porterebbero nuove entrate economiche di spessore. Con il riscatto poi dell’ex Napoli, Arek Milik, spazio per Morata non se ne troverebbe. Sarebbe però ancora lui il sogno, qualora dovesse andar via l’ex attaccante della Fiorentina che ha molte estimatrici, soprattutto all’estero.

Come detto però, c’è chi la Juventus potrebbe ora anticiparla. Secondo un tweet dell’esperto di mercato, Ekrem Konur, ci sarebbero due big italiane a monitorare i prossimi passi dell’attaccante classe ’92, che vuole andar via dall’Atletico Madrid e lo farebbe per circa 25 milioni. A sorpresa, secondo quanto si legge, adesso sull’ex bianconero ci sarebbe anche il Napoli che ha appena iniziato il corso con Rudi Garcia. L’altra squadra invece, sarebbe il Milan di Stefano Pioli.

La punta iberica sarebbe ad ogni modo felice di entrambe le destinazioni, visto che giocherebbe titolare in ambo i casi. Infatti, sembra la partenza di Victor Osimhen, l’unica alternativa per vedere il nazionale spagnolo all’ombra del Vesuvio, visto che un calciatore con un ingaggio così alto non verrebbe certo fatto accomodare in panchina, dove c’è già il più giovane, Giovanni Simeone.

Per non parlare poi del Milan dove l’età inizia ad avanzare per Giroud e dove sono in partenza Rebic e Origi, con Zlatan Ibrahimovic che starebbe pensando di ripartire da Monza, chissà, magari se non di ritirarsi. Sarebbe ripartita e diventata allora una corsa a tre, quella della Serie A per Alvaro Morata. Vediamo chi la spunterà.