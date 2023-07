Osimhen, il retroscena fa impazzire i tifosi: guardate cosa ha fatto

Il Napoli, in piena fase riorganizzativa dopo lo scudetto, aveva salutato a fine campionato il capocannoniere Victor Osimhen che anche in vacanza non ha perso il vizio del gol

Victor Osimhen ha scelto l’aria di casa per ricaricare le batterie in vista della prossima stagione, dopo un’annata lunga e ricca di grandi soddisfazioni. Il centravanti nigeriano è infatti tornato in patria per passare un periodo di relax e vacanze dopo aver dominato in lungo e in largo l’ultimo campionato di Serie A con vittoria dello scudetto e del titolo di capocannoniere.

Osimhen ha quindi raggiunto la sua maturità calcistica, mettendo in scena la sua miglior annata da quando è a Napoli a suon di gol. Ben 31 quelli messi a referto dal centravanti azzurro, considerando tutte le competizioni giocate alla corte di Luciano Spalletti.

Uno score che ha innalzato ulteriormente anche l’asticella delle aspettative nei suoi confronti per il futuro, oltre che l’attenzione di diversi top club europei che potrebbero farci un pensierino, pur dovendo fare i conti con le altissime richieste del Napoli, e con la voglia complessiva di De Laurentiis e soci di continuare ancora fianco a fianco.

Chiaro come al culmine di un’annata tanto importante sia giusto godersi un po’ di vacanze, anche se Osimhen non riesce a stare ai box neanche quando è in ferie. Il centravanti è infatti in Nigeria, lì dove si è concesso anche qualche partitella con gli amici, tra risate, grandi giocate e i soliti immancabili gol.

Napoli osserva le vacanze di Osimhen: re anche a calcetto con gli amici

Difficile per Victor Osimhen staccare completamente anche in un periodo di vacanza, motivo per cui il pallone non sembra mancare proprio mai nella quotidianità del centravanti azzurro, protagonista assoluto anche in una partitella di calcetto.

In un video circolato sui social network si vede il numero 9 di Rudi Garcia con indosso una maglia biancoverde a destreggiarsi in un campetto di calcio a 5 in erba sintetica tra giocate a d’alta classe e gol, il tutto abbinato al suo straordinario strapotere visico.

Numeri da circo ed anche una rete fantastica da centrocampo con un magico tocco di prima per Osimhen, che anche in vacanza non perde il vizio, tenendosi in forma e soprattutto divertendosi in un clima rilassato ed amichevole. La miglior medicina rigenerativa per il numero 9 azzurro è quindi ancora una volta il pallone.