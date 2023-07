Juventus, c’è l’asta per il campione: comincia l’era Giuntoli

L’era di Cristiano Giuntoli alla Juventus è iniziata: il primo colpo è un’asta per il campione bianconero, ormai ai margini del progetto.

La Juventus volta pagina: l’era Giuntoli può iniziare. Il direttore sportivo ormai ex Napoli è già al lavoro per riportare il club bianconero ai vertici non solo del calcio italiano, ma mondiale. E per farlo, parte dalle basi, dalla sua specialità. Perché non può esserci casa senza fondamenta sicure, ed è per questo che, per prima cosa, il ds ha deciso di risolvere uno dei problemi più gravi nella rosa bianconera: la presenza di giocatori fuori dal progetto.

In realtà anche l’arrivo di Weah e, soprattutto, il rinnovo di Adrien Rabiot, una conferma che sembrava irrealizzabile fino a poche settimane fa, hanno il chiaro odore di manovre giuntoliane. Ufficialmente si tratta però di due colpi messi a segno dall’attuale ds Manna, in attesa del passaggio del direttore sportivo campione d’Italia a Torino.

Al di là di questo aspetto, quindi, la versione ufficiale della storia è che Giuntoli comincerà a lavorare solo dai prossimi giorni per la Juventus e lo farà mettendo in mostra subito la sua specialità: la cessione dei cosiddetti esuberi a prezzi vantaggiosi per il proprio club.

Una specialità che De Laurentiis ha amato. Se in entrata diversi colpi messi a segno dall’ex Carpi si sono rivelati infatti decisamente fallimentari (dai celebri Grassi e Regini ai costosi Maksimovic, Manolas e Verdi), va detto che il ds è stato bravissimo a rivendere sempre, o quasi, i calciatori meno utili al progetto Napoli senza causare minusvalenze di bilancio al club. E questo è un talento che nel calcio di oggi vale oro.

Proprio per questo motivo la prima mossa bianconera del dirigente potrebbe essere una cessione onerosa e molto vantaggiosa per la Juve. L’idea è cercare di mettere in piedi una vera e propria asta europea, per garantire alla Vecchia Signora l’immissione della liquidità necessaria per poter investire in talenti già pronti e in grado di far fare il salto di qualità alla rosa a disposizione di Allegri.

Giuntoli vende il campione della Juventus: parte l’asta europea per l’attaccante

Per ricostruire la rosa servirà vendere qualcuno di importante, questo è chiaro da tempo anche ai tifosi della Juventus. Con Pogba fuori mercato, per ovvi motivi, e Rabiot fresco di rinnovo, gli unici campioni ‘monetizzabili’ per Madama sono però solo due: Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Mentre per il primo è in discussione da tempo il rinnovo con adeguamento, altra vicenda piuttosto delicata, il secondo potrebbe diventare il perno della nuova Juve, ma anche il primo dei grandi ‘sacrificabili’. E non solo per l’annata altalenante che si è appena messo alle spalle, ma anche e soprattutto per il grande interesse che ancora suscita nei principali club europei.

Il piano di Giuntoli è semplice: creare un’asta tra top club per far lievitare il prezzo del centravanti serbo, approfittando del fatto che di grandi attaccanti in giro non ce ne sono molti. Dall’Atlético Madrid al Bayern Monaco, passando per il Chelsea, tutte le grandi squadre incapaci di dare l’assalto a Osimhen, la cui valutazione da oltre 150 milioni spaventa anche i club più ricchi, potrebbero ripiegare su Vlahovic. E Giuntoli è pronto a farsi trovare all’incasso, consapevole che con 80 milioni circa avrebbe compiuto l’ennesima operazione capolavoro e trovato gli introiti necessari per rafforzare la rosa in più punti.

L’eventuale super offerta per il serbo potrebbe infatti permettere al club bianconero di portare a casa un altro serbo a lungo corteggiato, Milinkovic-Savic, e di poter chiudere per un altro esterno da tempo nel mirino del club, l’ex Atalanta Castagne. E a proposito della Dea, il sostituto di Vlahovic potrebbe arrivare proprio da Bergamo. L’obiettivo numero uno per Giuntoli sarebbe infatti proprio Rasmus Hojlund. Guarda caso, lo stesso nome adocchiato dal Napoli in caso di cessione di Osimhen. Che possa profilarsi il primo scontro di mercato tra l’ex ds e la sua vecchia squadra?