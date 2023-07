L’ex Juve ad un passo da Napoli: blitz decisivo

Il Napoli è pronto a piazzare il primo colpo di mercato: il rinforzo è un ex calciatore della Juve

Il Napoli di Rudi Garcia prende forma. Almeno nelle intenzioni, perché in casa azzurra nessun acquisto è stato ufficializzato finora. Eppure i dirigenti e gli scout azzurri lavorano a fari spenti, com’e di consueto, per regalare al nuovo tecnico una squadra in grado di difendere lo scudetto conquistato lo scorso 4 maggio ad Udine.

La regola ferrea, in tema di mercato, è sempre la stessa in casa azzurra; un ingresso ad ogni uscita. Ecco perché saranno di fatto rimpiazzati solo i partenti, una scelta ben precisa in casa partenopea. Se Kim è ormai da considerare “andato”, così come Ndombélé e Demme, in bilico le posizioni di altri calciatori della rosa, che potrebbero partire in caso di offerte adeguate al valore del calciatore.

Diverso, invece, il caso di Hirving Lozano; il messicano ha il contratto in scadenza nel 2024 a 4,5 milioni di euro a stagione e non sembra abbia intenzione di abbassarsi i suoi emolumenti per rientrare nei nuovi parametri azzurri.

Napoli, pronto il primo colpo: è il profilo giusto

La partenza di Lozano, in questo caso, non è affatto esclusa, anzi; il Napoli non vuole perdere l’esterno a parametro zero ed in caso di mancato accordo, sarà addio in estate. Peraltro Lozano ha più volte manifestato il desiderio di una nuova esperienza ed è attratto anche da un’offerta faraonica ricevuta dai soliti club sauditi.

Il Napoli sta quindi scandagliando anche il mercato degli esterni offensivi per cercare un calciatore che possa fungere da alter ego di Matteo Politano, confermatissimo. Si scandaglia il mercato straniero in primis, con tantissimi nomi accostati agli azzurri, ma gli scout azzurri monitorano anche la nostra Serie A.

E sembra proprio che abbiano individuato l’obiettivo giusto, posando il mirino su Bologna. In casa felsinea, infatti, c’è Riccardo Orsolini, esterno mancino cresciuto nella Juventus ed autore di una stagione da incroniciare sotto la guida di Thiago Motta, la migliore della sua carriera.

In 32 presenze ben 11 gol per l’esterno 26enne che sembra davvero pronto al grande salto. Anche Orsolini, proprio come Lozano, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e quindi la sua valutazione è certamente contenuta rispetto al passato.

Al momento, però, si tratta semplicemente di un’idea in casa partenopea, con alcuna trattativa partita ufficialmente. L’ultima parola, infatti, spetta a Rudi Garcia che potrebbe anche chiedere un esterno con caratteristiche differenti.