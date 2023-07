Kim al Bayern Monaco: stipendio da capogiro, cifre folli

Il centrale coreano è destinato a lasciare Napoli e l’Italia: il Bayern Monaco nel suo destino

Era scontato un suo addio ma c’è da dire che lasciare andare via un difensore centrale come Kim Minjae fa abbastanza male per una squadra come il Napoli che, nell’arco dell’ultima stagione, ha vantato una delle più solide retroguardie difensive d’Europa.

La squadra campione d’Italia in mano a Rudi Garcia perde dunque uno dei suoi interpreti migliori, ma in un certo senso un tale addio era già pianificato; da mesi, addirittura a campionato in corso, si parlava di Premier League e di Bundesliga come nuova destinazione per il miglior centrale della Serie A.

Quella che all’inizio sembrava la sua destinazione, la Premier League, è andata via via sfumando con l’entrata a gamba testa del Bayern Monaco che ha convinto Kim e il suo entourage. All’inizio di parlava solamente di Manchester United, poi i bavaresi hanno convinto il ragazzo con un progetto più solido.

Il difensore, arrivato dal Fenerbache per soli 20 milioni dopo un lavorio contrattuale non di poco conto (basti pensare che l’anno scorso Giuntoli e De Laurentiis dovettero lavorare non poco per ultimare il tutto), lascerà il Napoli dopo una sola stagione a causa di una clausola rescissoria presente nel suo contratto che varia in base al fatturato del club interessato.

Napoli, addio Kim: le cifre

Kim Minjae ha dato vita a Amir Rrahmani al duo difensivo che tanto ha fatto bene in Serie A e in Champions League al punto che molte partite della scorsa stagione sono state vinte grazie al lavoro certosino dei due centrali.

Kim, tuttavia, ha maturato la convnizione di andare via a causa della sua età non più giovanissima. Fosse stato più giovane probabilmente avrebbe deciso di proseguire il suo cammino in azzurro. Ma 26 anni sono comunque un’età piuttosto avanzata per un calciatore professionista. Il contratto con il Bayern Monaco insomma è l’ultimo importante della sua carriera salvo colpi di scena.

Ma quanto andrà a guadagnare Kim in Bundesliga? Come si evince dalle informazioni che circolano nelle ultime ore, il coreano sarebbe intenzionato a firmare un contratto fino al 30 giugno 2028 che gli garantirà 5-6 milioni a stagione. Cifre importanti per un difensore che sicuramente darà una grossa mano al Bayern Monaco allenato da Thomas Tuchel.

In questo momento il calciatore si trova presso il centro di addestramento di Nonsan, Corea del Sud, per ultimare il servizio di leva obbligatorio imposto dal governo sudcoreano. Sbarcherà in Germania molto probabilmente verso il 7 luglio per dare inizio a una nuova fase della sua carriera.