Napoli, cessione che lascia di sasso: tifosi senza parole

Garcia per Spalletti e Giuntoli in bilico, gli azzurri sono attivissimi sul mercato. Si avvicina però un’altra cessione.

Il Napoli ha vinto lo scudetto dominando il campionato dalla prima all’ultima giornata. Il capolavoro porta la firma di tanti protagonisti, uno di questi ha già salutato, un altro potrebbe farlo presto.

Luciano Spalletti ha chiesto di essere liberato, al suo posto è stato scelto Rudi Garcia. Chi a breve potrebbe lasciare il Vesuvio è Cristiano Giuntoli. Il dirigente toscano, come Spalletti in scadenza 2024, ha già un accordo importante con la Juve ma al momento Aurelio De Laurentiis ancora non ha concesso il via libera per l’approdo alla Continassa. Proprio il presidente resta un’ancora salda a Napoli, sul mercato di fatto alcune scelte sono state già fatte. Il monte ingaggi, dimezzato negli ultimi due anni, resta una bussola immutabile, da qui la decisione di cedere anche altri big.

Il primo a partire è stato Kim Min jae. Il sud-coreano, nella, finestra 1-12 luglio, ha firmato per il Bayern Monaco, i tedeschi per il cartellino verseranno circa 50 milioni. Detto che Victor Osimhen è sempre un bersaglio della ricchissima Premier, un altro elemento del reparto offensivo sembra prossimo ai saluti.

Stipendio alto: Lozano più lontano dal Napoli

Il Napoli di Garcia dovrebbe giocare con il 4-3-3, magari alternandolo con il 4-2-3-1, proprio come faceva il tecnico di Certaldo. Sulle fasce, scrive Il Corriere dello Sport, si registra grande movimento. Il prossimo a partire potrebbe essere proprio Irving Lozano. Contratto in scadenza nel 2024, compenso da 4,5 milioni netti, l’ex PSV Eindhoven, pagato nel 2019 ben 45 milioni, sarebbe al passo d’addio. In quel ruolo in rosa ci sarebbe anche Matteo Politano, pure lui un po’ ballerino: è stato proposto alla Lazio che al momento ha declinato l’offerta.

Sull’esterno messicano – 3 gol e 3 assist in 32 gare di serie A; 1 gol e 1 assist in 9 match di Champions – secondo Piazza Indipendenza, ci sarebbe un club arabo, pronto a offrire al giocatore 10 milioni di euro netti. De Laurentiis però attende una chiamata, per meno di 20, 25 milioni, l’ala non si muove.

Per la sostituzione del Chucky due i nomi nel mirino. Il primo è quello Adama Traoré, già seguito dal Milan, 27 anni, in scadenza il 30 giugno dopo l’avventura al Wolverhampton. L’altra traccia porta a Edon Zhegrova, 24 anni, esterno del Lille, scadenza 2026. In Ligue1 3 gol e 5 assist in 22 match (1054′). In Coppa di Francia 157′ spalmati su tre gare, 1 rete. Nazionale kosovaro, 3 gol in 28 presenze, ha passaporto tedesco.