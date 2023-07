Napoli, addio a un titolare: doppio sostituto in Serie A

Napoli, ai saluti un titolare: per la sostituzione è ballottagio in Serie A. Ecco tutti i dettagli dell’addio al neocampione d’Italia

Kim Min-jae, tra i protagonisti del terzo scudetto e miglior difensore della Serie A nell’ultima stagione, è a un passo dal Bayern Monaco che ha ormai superato il Manchester United nel gradimento del sudcoreano.

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, Kim ha l’accordo con i bavaresi, che, tra l’altro, non hanno alcun problema nel versare in un’unica soluzione la clausola rescissoria di 50 milioni di euro, per un contratto di cinque anni, fino al 2028, con uno stipendio di di 5-6 milioni netti a stagione, quasi il triplo rispetto ai 2.5 netti che gli versava il Napoli.

Dunque, l’addio del difensore sudcoreano è ormai certo, manca solo l’annuncio ufficiale che però non arriverà prima del prossimo 7 luglio. Tuttavia, il versatile difensore, che ha contribuito a rendere un fortino quasi inespugnabile la difesa del Napoli, potrebbe non essere l’unico ad abbandonare la nave dei campioni d’Italia. Infatti, un altro titolare è sul piede di partenza.

Napoli, doppio sostituto in caso di addio a Lozano

Sgombriamo subito il campo da possibili equivoci. No, il titolare indiziato a svestire l’azzurro non è Victor Osimhen anche se il ‘warning‘ per una sua possibile cessione lampeggerà fino alla chiusura della prossima sessione estiva di calciomercato.

Con ancora un solo anno di contratto Hirving Lozano ha davanti a sé un bivio: il rinnovo o, appunto, l’addio. Dunque, il messicano potrebbe imitare Kim Min-jae rinunciando così alla possibilità di difendere il tricolore conquistato la scorsa stagione.

Il Chucky ha diverse offerte, messicane e arabe, ragion per la quale le possibilità che la sua avventura in maglia azzurra sia giunta al capolinea sono concrete. Comunque, mentre il messicano sfoglia la margherita, il Napoli, parafrasando un popolare proverbio cinese, non se ne sta seduto lungo la riva del fiume in attesa della decisione del messicano.

La dirigenza azzurra, infatti, ha già individuato i sostituti del Chucky in caso di un suo addio. Orbene, è ballottaggio tra Riccardo Orsolini, con all’attivo 11 gol e 4 assist in 32 presenze nell’ultimo campionato tra gli artefici dell’ottima stagione del Bologna, e Domenico Berardi che alla soglia dei 30 anni è ormai pronto per il grande salto in una big, anzi, nella più grande di tutte, la squadra dei campioni d’Italia.

Tuttavia, al momento sono solo delle idee, non c’è nulla di concreto. Quello che è certo, invece, è che la strada che conduce all’eventuale erede di Hirving Lozano passa per la via Emilia.