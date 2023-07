Federica Pacela sfida la censura: lo scatto è davvero al limite

Federica Pacela è una delle bellezze del web che maggiormente si divertono a provocare i propri fan: scatti da urlo

Ci sono bellezze nostrane che hanno saputo, negli ultimi anni, farsi notare e guadagnare una certa notorietà per il loro fascino a dir poco esplosivo, che le ha rese delle celebrità sul web. Una di queste è sicuramente Federica Pacela, modella e influencer caratterizzata da silhouette e curve incontenibili e illegali.

Biellese, classe 1986, Federica ha posato per diversi brand di abbigliamento importanti nella sua carriera da modella. E qualche anno fa, l’abbiamo apprezzata anche in tv, nell’edizione italiana di Ex on the Beach su Mtv. Non solo: di recente si è anche lanciata nel mondo della musica, con qualche brano estivo dal ritmo coinvolgente e provocante, ed è passata alla storia per un paio di calendari osé andati letteralmente a ruba sul web.

Su Instagram, quasi ogni giorno, e in quasi qualsiasi periodo dell’anno, regala spettacolo mettendo in mostra le sue curve statuarie. Grande appassionata di palestra e di attività fisica, si tiene sempre in forma ed è molto interessata al parere degli ammiratori. La particolarità, nel caso di Federica, è che per larghi periodi dell’anno vive alle Isole Canarie. Una location che fa sì che anche in pieno inverno, possa sfruttare temperature miti ed esibirsi in costumi da bagno e lingerie intima senza alcun problema.

Federica Pacela, intimo da infarto: si vede tutto, temperature oltre le massime stagionali

Con questi presupposti, non è un caso che da tempo Federica abbia sfondato il muro del milione di followers su Instagram e che il numero dei suoi ammiratori continui a crescere. Siamo sicuri che con scatti come questo, anche stavolta se ne sia guadagnata un bel po’ di nuovi.

L’asticella della provocazione con Federica è sempre altissima. E da quando Instagram ha allentato la morsa della censura, la vediamo sempre più spesso giocare sul limite delle trasparenze, mettendo in risalto i dettagli più bollenti del suo eclatante lato A. In questo caso, l’intimo trasparente quasi non ha bisogno di commenti. La reazione della platea è scontata, post letteralmente preso d’assalto, tra like e messaggi di vera adorazione. Anche quest’anno, l’estate parla la lingua suadente di Federica, in forma come non mai.