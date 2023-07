Svolta Napoli fino al 2028: c’è anche il Liverpool

Obiettivo è prolungare fino al 2028, ma occhio alle pretendenti: c’è anche il Liverpool

Il Napoli sta pianificando il prossimo mercato con numerosi problemi da risolvere. In primis Cristiano Giuntoli scalpita per andarsene ma non ha ancora trovato un accordo con De Laurentiis con il quale è legato per ancora un altro anno.

La questione direttore sportivo non è da sottovalutare, allo stesso emergono molti dubbi su chi dovrà prendere il posto di Kim Minjae, promesso sposo del Bayern Monaco. Si parla di Itakura, Danso (che sembrerebbe propenso a rimanere in Francia) e di Koch, centrale della retrocessa Leeds.

Sul fronte rinnovi invece la questione non è cambiata di un millimetro. Oltre a Hirving Lozano, che è di fatto sul mercato ma che a oggi non ha ricevuta nessuna offerta ufficiale, si parla insistentemente del futuro di Piotr Zielinski. Vorrebbe rimanere da una parte, ma dall’altra, se non dovessero palesarsi certe condizioni economiche, potrebe decidere partire: destinazione ancora incerta.

Napoli, futuro Zielinski: le indiscrezioni

A dir la verità Piotr Zielinski non ha mai chiesto di lasciare Napoli e l’Italia. Se fosse per lui rimarrebbe senza problemi malgrado il nodo ingaggio che poi è l’unico problema che si interpone tra calciatore e società. Di un addio del polacco se ne parla già dall’anno scorso: all’epoca il centrocampista era corteggiato dal West Ham che gli avrebbe offerto cifre importanti. Zielinski tuttavia rifiutò convinto del valore della squadra che si stava creando (avendo poi ragione).

Oggi le condizioni sono leggermente diverse con il ragazzo che avrebbe intenzione di ridursi l’ingaggio, spalmandolo per più stagioni permettendo così ad Aurelio De Laurentiis a non avere problemi di bilancio, e rinnovare fino al 2028. Si conoscono le politiche ferree della società in ambito stipendi: ma per l’amore della causa azzurra Zielinski sarebbe disposto a far tutto.

Naturalmente, a oggi non è stato trovato un accordo tra entourage e calciatore e i club interessati a lui non mancano, anzi. Oltre alla Lazio, con Maurizio Sarri che abbraccerebbe di nuovo il suo pupillo avuto a Empoli e Napoli, ci sarebbe anche il Liverpool. Lo riporta il giornalista Ekrem Konur il quale in un recente tweet ha riferito che i Reds monitorano la situazione e sarebbero disposti a intralciare l’accordo Zielinski-Napoli tramite un’offerta.

Il Napoli tuttavia in questo momento sembrerebbe intenzionato a risolvere la grana Giuntoli ricordando che, pochi giorni da, Gianluca Di Marzio aveva riportato del possibile inserimento del polacco per liberarsi del ds a favore della Juventus. I bianconeri avrebbero rispedito al mittente l’eventuale offerta.