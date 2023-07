Una nuova legge scuote la Serie A, cambia l’età di una stella

Sembrerebbe uno scherzo ma non lo è, ecco perché da oggi un calciatore della Serie A cambia la sua età e diventa più giovane.

No, non è una di quelle scoperte che faranno incappare calciatore e società in squalifiche o multe, stavolta c’è una notizia ufficiale che, sì, scuote la Serie A ma di cui effettivamente gli addetti ai lavori erano a conoscenza. Un fatto al quanto curioso, ma che da oggi si pensa non dovrebbe accadere più.

Nel campionato italiano non c’è quindi nessun caso Eriberto, per i più giovani, nome fittizio che aveva trovato l’ex centrocampista del Chievo Verona, Luciano, per risultare più giovane con dei documenti non suoi. Stavolta l’affare è meno complesso e semplicemente non tocca poi così da vicino, le regole della stessa Serie A. Vediamo cosa sta succedendo in queste ore.

Cambia l’età di un big: shock in Serie A

Ringiovanisce, udite udite, il fortissimo difensore del Napoli, Kim Min-Jae. Sì, ma soltanto in Korea del Sud, suo paese d’origine, perché il centrale difensivo qui in Europa aveva già i suoi 26 anni. Il conteggio dell’età però in alcuni paesi dell’Asia, sono diversi e così Kim per i suoi connazionali ne aveva 28. Sicuramente alcuni lettori lo sapranno già, altri resteranno un po’ spiazzati e quindi proviamo a spiegarci.

In Korea ad esempio, si calcola che un neonato abbia già un anno al momento della sua nascita e poi ogni primo dell’anno, si aggiunge un anno di età a tutti, come se il giorno del compleanno non esistesse. Essendo nato nel ’96, il difensore che con la sua Nazionale ci ha già giocato per ben 49 volte, di anni appunto, ne aveva ventotto, fino a pochi giorni fa. Fino a quando cioè, non è stata approvata una legge che finalmente consentirà di contare come gli occidentali.

Ovviamente, è solo una cosa che riguarda il suo paese, perché qui in Europa, Kim risultava già ventiseienne e con quell’età sta per passare al Bayern Monaco, che ha raggiunto l’accordo col calciatore. I bavaresi pagheranno ora la clausola rescissoria al Napoli che in un solo anno farà una plusvalenza incredibile.

Stando alle ultime voci, sarebbe di circa 50 milioni il prezzo finale con cui il Bayern porterà a casa Kim, fresco scudettato col Napoli. Infine, tornando a parlare della loro età in patria, tra i connazionali più famosi del quasi ex azzurro, anche Son Heung-min del Tottenham avrà due anni in meno. Lì, passerà dall’averne 30 a 28.