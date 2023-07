Napoli: svolta a sorpresa per Osimhen, c’è il sì del bomber

Victor Osimhen continua a tenere banco in chiave di calciomercato. E in queste ultime ore c’è stata una svolta a sorpresa.

Saranno settimane di apprensione in casa Napoli per il futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano, come detto in più di un’occasione, è ricercato da diversi club e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

In queste ultime ore, però, c’è stata una svolta importante sul futuro di Osimhen in chiave calciomercato. Si tratta di una notizia da seguire e da considerare visto che stiamo parlando di uno dei migliori attaccanti in circolazione a livello internazionale e non sicuramente solamente italiano.

Calciomercato Napoli: svolta per Osimhen, i dettagli

In questo momento non si conoscono i dettagli di quale sarà il futuro di Victor Osimhen. Le offerte non mancano assolutamente, ma ad oggi il Napoli non ha mai realmente aperto ad una sua partenza e, soprattutto, da parte di ADL c’è la voglia di trattenerlo magari con un rinnovo e l’inserimento di una clausola considerando la volontà da parte del calciatore di andare a giocare un giorno in Premier League o in un campionato sicuramente diverso da quello italiano.

Tra le squadre interessate a Osimhen c’è anche il Bayen Monaco, ma il nigeriano non sembra essere una priorità per i tedeschi. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, infatti, i bavaresi stanno insistendo per avere Kane e ci sarebbe il sì del diretto interessato. Ora bisognerà convincere il Tottenham e questo è il compito più difficile. In caso di fumata nera, non si esclude la possibilità di andare con forza sul nigeriano.

La strada è assolutamente da percorrere e per questo motivo ad oggi non si può escludere nulla. Ma il passo indietro del Bayern Monaco sembra avvicinare Osimhen ad una conferma al Napoli anche se per avere una certezza bisognerà aspettare la fine della stagione.

Il Bayern Monaco sembra avere ormai fatto definitivamente un passo indietro nella corsa a Osimhen. Il principale obiettivo di calciomercato per l’attacco ad oggi sembra essere Kane e questa è sicuramente una buona notizia per il Napoli, che è pronto a confermare il suo bomber per la prossima stagione.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte dei singoli. Sicuramente la speranza de Napoli è quella di trattenerlo, ma tutto può succedere e non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si hanno delle certezze in questo senso.