Giulia De Lellis, dettaglio piccante: tutti fanno zoom

Giulia De Lellis continua a far discutere, le ultime foto su Instagram spaccano letteralmente in due il suo pubblico tra favorevoli e contrari.

È una delle star del web più potenti d’Italia, alza sempre in tiro e infiamma i suoi fan. Giulia De Lellis è ormai protagonista virale, le ultime foto scattate a Milano mettono in risalto un particolare davvero curioso.

È sicuramente sul podio delle influencer, proprio perché sa alzare letteralmente il tiro e creare sempre dibattito intorno a sé. Non per discorsi filosofici, quanto per la capacità di aumentare il dibattito web e nel mondo del gossip spesso con foto che infiammano il pubblico.

Giulia De Lellis anche in questo caso ha fatto centro, quella che poteva essere una semplice foto quotidiana in realtà per i fan si è trasformata in un grande motivo di discussione. Mettendo così in risalto sempre più la spregiudicatezza dell’influencer, sempre pronta a scatenare i fan proprio nei momenti dove tutti sembrano in pausa.

De Lellis, lato A esplosivo

È una passeggiata a Milano ad alimentare le discussioni, in particolar modo sono alcuni selfie dell’influencer a diventare virali. Il messaggio lanciato è quello comune, di tante ragazze in una giornata d’estate, ovvero: “Ciao Milano, per me doppia panna e stracciatella, grazie”, e fin qui non c’è stato nulla di eclatante. Ma guardando bene le foto, i fan sono rimasti colpiti dalla De Lellis esplosiva sul lato A.

Tanta avvenenza che turba così i followers, colpiti senza dubbio dall’esplosività dell’influencer che sarebbe uscita senza intimo addosso. La De Lellis ha 5,3 milioni di fan, i commenti chiaramente hanno diviso il pubblico in ogni modo. Qualcuno fa notare l’avvenenza improvvisa della star del web, altri ancora ironizzano sui calzini di spugna bianchi utilizzati, considerando come siamo già in piena estate e non siano il massimo per fare respirare bene i piedi.

Un look che turba e fa discutere in tutti i suoi aspetti, top bianco e pantaloncini in jeans, con calze bianche e un gelato in mano: se voleva animare un dibattito, Giulia De Lellis ci è riuscita perfettamente. Inoltre, a far parlare è anche il lato professionale, l’influencer ha partecipato ai provini per il musical di Mare Fuori, uno spin-off della fortunata serie di Rai 2. Vederla cantare in napoletano sarebbe davvero curioso e porterebbe comunque una grande fetta di pubblico nei palazzetti senza dubbio.