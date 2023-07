Sabrina Salerno è sempre più esplosiva: manda tutti in tilt

La bellissima showgirl continua a far sognare i suoi fan: nell’ultimo spunto social è un’autentica bomba sexy

Gli anni passano ma la bellezza di Sabrina Salerno rimane semplicemente clamorosa. Uno dei veri simboli degli anni ’80, la showgirl è ricordata anche come cantante con la sua celebre ‘Boys’, ma ha anche recitato in diversi film.

Bellezza statuaria e prototipo della donna mediterranea, la Salerno ha lavorato da giovane come modella fino all’esordio fortunatissimo come cantante. Ha anche recitato in diverse commedie la cui più importante, che la vide come co-protagonista al fianco di Gerry Calà, uscì nelle sale cinematografiche nel 1989 con il titolo ‘Fratelli d’Italia’.

Sabrina Salerno nasce a Genoa il 15 marzo 1968 e la sua carriera di cantante, nonostante abbia subito una comprensibile flessione, è rimasta comunque viva. Perchè la bella Sabrina spesso e volentieri è in tour, tanto nel nostro Paese quanto all’estero, dimostrando una grande vicinanza ai fan storici che l’hanno spinta verso una meritatissima celebrità negli ultimi trent’anni.

I suoi 55 anni sembrano solo un numero qualsiasi visto che, dopo ogni scatto, si finisce per chiedersi quanto sia veritiera la carta d’identita della showgirl ligure. Sui social è estremamente attiva, aggiorna i suoi profili con grande costanza, postando foto e video che lasciano spesso e volentieri senza fiato. In particolar modo su Instagram, dove la Salerno conta addirittura 1,3 milioni di seguaci, il clima è costantemente bollente.

La Salerno è stata sposata due volte: dalla seconda unione è nato quello che definisce il suo grande amore, il figlio Luca Maria Monti classe 2004.

Sabrina Salerno, balletto incandescente: social impazziti

La sexy genovese, con l’arrivo dell’estate, ha ben deciso di alzare le temperature mostrando tutte le sue grazie. Un fisico da urlo grazie al quale, di continuo, incassa complimenti spesso e volentieri assai coloriti.

“Non sono una signora“, cita nella didascalia la bella Sabrina che balla proprio sulle note del tormentone di Loredana Bertè. In occasione della partecipazione dell’omonima trasmissione condotta da Alba Parietti su Rai 2, la Salerno è apparsa in una forma fisica eccezionale. Il video, del quale potete vedere lo scatto in alto, la ritrae con un sexy bikini di blu jeans che fa enorme fatica a contenere le sue forme prorompenti.

La giunonica Sabrina Salerno, nonostante i 55 anni, continua a lasciare a bocca aperta tutti i suoi tantissimi fan. Ed il motivo è evidente: per lei, infatti, il tempo sembra essersi fermato. Forme giunonico ed un corpo più sensuale e naturale che mai: la showgirl ha fatto ancora una volta centro.