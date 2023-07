Ibanez al Napoli: rilancio shock della Roma

Il nuovo Napoli di Rudi Garcia prova a prendere forma, ancora prima di iniziare gli azzurri devono risolvere un’importante grana: la sostituzione di Min-jae Kim, destinato al Bayern Monaco.

Tra i papabili per raccogliere l’eredità del miglior difensore della Serie A 2022/23 c’è anche Roger Ibanez, centrale difensivo italobrasiliano alla Roma dal gennaio 2020.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha provato a sondare il terreno, ma la dirigenza giallorossa ha risposto con un rilancio shock. La trattativa non è ancora partita e i partenopei si guardano intorno per avere un quadro chiaro e valutare le eventuali alternative.

Il Napoli ci prova per Ibanez: la Roma non ha più fretta di vendere

È ufficialmente iniziato il calciomercato, anche se nei giorni precedenti diversi club hanno chiuso trattative e rinforzate gli organici. Tra le squadre in cerca di rinforzi c’è anche il Napoli campione d’Italia.

Gli azzurri, rimasti orfani del loro condottiero Luciano Spalletti, si sono affidati all’ex Roma e OM: Rudi Garcia. Il tecnico francese ha mostrato molto entusiasmo per la nuova avventura ma sin da subito avrà un’annosa questione da risolvere: sostituire Min-jae Kim. Nella lista dei difensori graditi a tecnico e società c’è anche Roger Ibanez della Roma.

Il centrale classe ’98 anche in questa stagione è stato uno dei titolatissimi di José Mourinho. Nella stagione appena terminata Ibanez ha giocato 48 partite, condite anche da 3 gol. Nella sua stagione non sono mancate prestazioni di livello, ma anche svarioni più o meno clamorosi come nel derby capitolino contro la Lazio.

La Roma valuta il suo cartellino intorno ai 35 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dai vertici partenopei. L’idea di Aurelio De Laurentiis era quella di versare circa 20 milioni in cash più un’eventuale contropartita da girare ai giallorossi. La Roma gradirebbe l’inserimento di Zielinski: il centrocampista polacco piace a Mourinho e possiede quelle caratteristiche che attualmente mancano agli interpreti dello Special One. Zielinski, inoltre, è in scadenza nel 2024 e, al momento, i discorsi sul rinnovo di contratto non hanno fatto passi in avanti.

Se il Napoli dovesse rinunciare ad inserire l’ex Empoli, i capitolini potrebbero decidere di trattare senza contropartite. Se Ibanez dovesse andare via, la Roma potrebbe gettarsi su Llorente, già visto nella capitale in prestito dal Leeds nella seconda parte dell’ultima stagione. Il Napoli con ogni probabilità non vorrà svenarsi per Ibanez, ma d’altro canto la Roma, dopo aver piazzato diversi esuberi, ha raggiunto la cifra richiesta dalla UEFA per rimanere entro i termini del Financial Fair Play e, dunque, non ha più fretta di vendere i suoi calciatori.