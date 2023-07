Osimhen ha deciso: la sua destinazione preferita

Victor Osimhen non ha più dubbi, ha scelto la sua destinazione preferita: il Napoli ora è avvisato

Resta o va via? Domanda non di poco conto se riguarda il capocannoniere della Serie A, il protagonista assoluto dello scudetto vinto dal Napoli. Victor Osimhen, numero 9 azzurro, può lasciare la squadra partenopea.

Non una certezza, ma un dubbio appunto, quello che agita le giornate estive di tutti i tifosi del Napoli: resta o va via? Il dubbio è forte, almeno quanto il bomber nigeriano e non di meno delle squadre che potrebbero aver bisogno di un calciatore come lui. La lista è lunga e rappresenta in maniera chiara il rischio che corrono gli azzurri: dal Bayern Monaco al Manchester United, dal Real Madrid al Liverpool, senza dimenticare il Paris Saint-Germain.

Tutte a caccia di un bomber, tutte – potenzialmente – tentate dal colpo Osimhen. Non facile centrare l’obiettivo, visto che di mezzo c’è il presidente Aurelio De Laurentiis e la sua richiesta: 150 milioni di euro, almeno, per dire al nigeriano di fare le valigie e salutare Napoli.

Cifra monstre, ma non certo proibitiva per i colossi del calcio europeo: loro possono, volendo, così come possono alzare (e di molto) l’ingaggio di Osimhen. Ed allora il dubbio si fa ancora più forte: resta o va via? Qualche certezza in più ce l’ha lo stesso calciatore, almeno secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur.

Osimhen ha scelto al destinazione: due big escluse

Victor Osimhen con le idee chiare, almeno sulle possibili destinazioni dovesse lasciare Napoli. Corteggiato da tutte le big d’europa, il numero 9 partenopeo ha in cima alle sue preferenze due club.

Si tratta – secondo la fonte citata prima – di Manchester United e Real Madrid: sono queste le mete preferite dal capocannoniere della Serie A che, al contrario, escluderebbe un trasferimento a Chelsea e Liverpool. Fosse vero, bisognerebbe vedere se da Manchester o Madrid avranno la voglia (sulla forza economica ci sono pochi dubbi) di arrivare alle cifre richieste da De Laurentiis per far proprio il nigeriano.

Le prossime settimane saranno decisive anche perché il Napoli ha tutta l’intenzione di arrivare ad una decisione definitiva il prima possibile e non allungare l’attesa fino agli ultimi giorni di mercato, vista la necessità nel caso di trovare poi un sostituto e l’indubbio maggior potere di spesa che avrebbero i partenopei anche per altri acquisti. Insomma, resta o va via? Il dubbio deve diventare certezza il prima possibile.