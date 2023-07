È esplosa la bomba Kvaratskhelia: “150 milioni di euro”

“150 milioni di euro”: deflagra la bomba Khvicha Kvaratsckhelia. Tifosi azzurri in allarme: ecco cosa sta succedendo

Nel calcio moderno, dove impera il dio denaro, nessun calciatore è incedibile, chiunque al giusto prezzo può andare via.

Non a caso in questi giorni l’attenzione dei tifosi del Napoli è calamitata dalle voci che si rincorrono sul futuro all’ombra del Vesuvio di Victor Osimhen, il bomber dei campioni d’Italia. Da tempo il nigeriano è finito nei radar dei top team europei: dal Manchester United al Paris Saint-Germain che individua nell’attaccante mascherato l’eventuale sostituto di Kylian Mbappé.

Finora, per la gioia dei supporter azzurri, la valutazione monstre del nigeriano (150/180 milioni) ha un po’ raffreddato l’interesse delle sue pretendenti. Ciononostante, con il calciomercato che ha appena ufficialmente aperto i battenti, il blitz di una big europea, da qui fino alla chiusura delle contrattazioni, è sempre dietro l’angolo.

Non sarebbe una sorpresa per i tifosi partenopei che hanno messo in conto la possibilità che il loro idolo possa volare verso lidi molto più remunerativi. È la dura legge del calciomercato.

Gallardo: “De Laurentiis ha chiesto 150 milioni per Kvaratskhelia”

Invece la bomba sganciata da François Gallardo nel corso del suo intervento in diretta a TVPlay ha lasciato basiti i supporter del Napoli.

Il giornalista spagnolo, infatti, ha rivelato che Aurelio De Laurentiis ha chiesto 150 milioni di euro al Real Madrid per cedere Khvicha Kvaratskhelia. Una cifra spropositata tanto che i blancos hanno preferito virare su Jude Bellingham, prelevato dal Borussia Dortmund per ‘soli’ (si fa per dire) 103 milioni di euro.

Dunque, non solo Victor Osimhen ma anche il suo ‘gemello’ del gol, il georgiano eletto miglior calciatore dell’ultima Serie A, ha il suo prezzo e, pertanto, potrebbe dire addio ai colori azzurri.

Nulla di nuovo sotto il sole. Il patron azzurro non ha mai fatto mistero che dinanzi a un’offerta ‘irrinunciabile’ non si volterebbe dall’altra parte ma la prenderebbe in considerazione per il bene della società azzurra.

A questo punto i tifosi si augurano che il patron azzurro abbia sparato la cifra monstre di 150 milioni di euro per Kvara per scoraggiare i blancos che, infatti, hanno poi dirottato il loro interesse sul 19enne talento inglese.

Sarebbe un colpo, l’eventuale addio di Kvara, difficile da assorbire per gli aficionados del Napoli che di fatto hanno già salutato Kim Min-jae, a un passo dall’unirsi in matrimonio con il Bayern Monaco.

Certo è che i tifosi azzurri, tra addii certi e altri che potrebbero consumarsi, se la immaginavano diversamente l’estate da campioni d’Italia.