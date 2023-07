Il Napoli vuole Scalvini: ADL studia un “trucco” per aggirare i 40 mln

By

Dopo appena un anno, le strade del Napoli e di Kim Min-jae si separano. Il difensore sudcoreano ha giocato una stagione di altissimo livello e le sue prestazioni hanno attirato il Bayern Monaco che ha deciso di pagare la clausola rescissoria.

Gli azzurri non hanno potuto fare niente per impedire ciò e fin da quando acconsentirono ad inserire tale clausola nel contratto di Kim Min-jae sapevano del rischio a quale sarebbero andati incontro. Il Napoli, però, si è messo già sulle tracce del sostituto per regalare al neo allenatore Rudi Garcia un giocatore che possa raccogliere l’eredità lasciata dal difensore sudcoreano ed uno dei nomi che più piacciono è quello di Giorgio Scalvini dell’Atalanta.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è stato un incontro in quel di Milano tra il presidente De Laurentiis e l’amministratore delegato del club orobico Percassi nel quale, oltre a parlare dei diritti tv, si è discusso anche del futuro del promettente difensore classe 2003. Scalvini ha di recente rinnovato il suo contratto con l’Atalanta ed il club nerazzurro lo valuta circa 40 milioni di euro, ma De Laurentiis sta studiando un “trucco” per poter aggirare una cifra così alta che il Napoli non vuole pagare.

Napoli, Scalvini per il post Kim Min-jae: ecco la strategia azzurra

Il Napoli sta sondando davvero tantissimi profili per trovare il degno sostituto di Kim Min-jae e i nomi più gettonati sono quelli di Koch, Itakura e soprattutto quello di Scalvini. Secondo la Gazzetta dello Sport, gli azzurri avrebbero proprio individuato nel profilo del difensore dell’Atalanta quello giusto per sostituire al meglio il difensore sudcoreano che passerà presto al Bayern Monaco, ma convincere i nerazzurri a cederlo sarà difficile.

Oltre ad aver rinnovato il contratto da poco, Scalvini ha una valutazione di circa 40 milioni di euro, una cifra che il Napoli difficilmente pagherà, considerato che ci sono anche altre opzioni valide con costi decisamente più contenuti. Secondo la Rosea, però, De Laurentiis sta studiando un “trucco” per poter aggirare una valutazione così alta e portare a casa il talento classe 2003.

Il Napoli, infatti, starebbe pensando di non acquistare Scalvini a titolo definitivo in questa sessione di mercato, ma di proporre all’Atalanta un prestito con obbligo di riscatto, rimandando il pagamento di questi 40 milioni di euro alla prossima estate. Ciò consentirebbe agli azzurri di non alterare troppo il proprio bilancio, dilatando i pagamenti. Una strategia abbastanza chiara che, però, potrebbe andare a cozzare con quelle che sono le idee dell’Atalanta.

Il club orobico vorrebbe incassare una cifra importante per Scalvini già quest’estate e sarà difficile convincerlo ad impostare la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli ha comunque intenzione di provarci e nel caso in cui non dovesse abbattere la resistenza bergamasca virerà su altri obiettivi più abbordabili in termini economici.