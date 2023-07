Allegri umiliato da un tifoso del Napoli: il video è virale

In questi giorni in cui il calciomercato è sotto la luce dei riflettori, Massimiliano Allegri è protagonista di un video diventato subito virale sui social.

Dopo la conclusione della stagione che ha portato con sé lo Scudetto del Napoli, le varie dirigenze sono alle prese con la campagna acquisti della prossima stagione. Se da un lato, infatti, sembra ieri che sia terminato il campionato, dall’altro bisogna considerare che tra una quindicina di giorni le squadre si raduneranno per dare il via alla nuova annata.

Fare una griglia del prossimo campionato è sicuramente impossibile, considerando che mancando altri due mesi al termine di questa sessione estiva di calciomercato, anche se si può affermare che saranno le ‘solite’ squadre a contendersi lo Scudetto. Dopo il Napoli campione d’Italia, infatti, squadre come Inter, Juventus, Milan, Roma e Lazio cercheranno sicuramente di togliere lo scettro agli azzurri.

Gli allenatori delle squadre della nostra Serie A, in attesa di ricevere delle ottime notizie in sede di calciomercato, sono quindi ancora in vacanza. Tra questi, ovviamente, c’è anche Massimiliano Allegri. Proprio il tecnico della Juventus è protagonista, inconsapevolmente, di un video che è diventato subito virale sui social.

Juve, Massimiliano Allegri viene scambiato ironicamente da un tifoso del Napoli per Luciano Spalletti

In questo breve filmato girato con un cellulare, infatti, si vede un tifoso napoletano avvicinarsi proprio a Massimiliano Allegri, affermando ironicamente : “Mister, complimenti per lo Scudetto. Ah, l’ho presa per Luciano Spalletti”. Nonostante la leggera ‘provocazione’, il tecnico della ‘Vecchia Signora’ ha risposto in maniera simpatica: “Hai fatto bene, bravo”.

Questo video, di fatto, è diventato subito virale, facendo subito il giro di tutti i social. Tutti sanno la grandissima rivalità che esiste tra i tifosi del Napoli e quelli della Juventus, e questo video ironico rappresenta l’ulteriore dimostrazione. Tuttavia, la preoccupazione più grande dei sostenitori di queste due squadre è proprio il calciomercato.

I tifosi del Napoli, vedi anche il trasferimento di Kim Min-Jae al Bayern Monaco, sperano infatti che il team che si è laureato campione d’Italia possa non perdere ulteriori uomini chiave. Lo stesso Aurelio De Laurentiis, infatti, sta facendo di tutto per trattenere Victor Osimhen, al quale sono stati offerti ben 6,5 milioni di euro annui per trattenerlo ancora in azzurro. Mentre i sostenitori della Juventus, in attesa di conoscere se la loro squadra del cuore giocherà la Conference League, sperano che la dirigenza bianconeri riesca ad allestire un gruppo che possa riportare in alto il nome della ‘Vecchia Signora’.