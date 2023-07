Trovata l’alternativa a Vlahovic: il piano B è norvegese

Juventus, sempre meno possibile che resti Dusan Vlahovic: i bianconeri avrebbero anche individuato l’alternativa.

Si è capito ormai da tempo che non c’è solo il Napoli a vendere. Anzi, salvo la clausola di Kim Min-jae su cui non è agli azzurri che spetta l’ultima decisione, non è neanche così sicuro che la squadra di Aurelio De Laurentiis avvii una nuova rivoluzione. Certo, l’allenatore è cambiato, ma i dettami tattici potrebbero essere simili a quelli del recente passato, con quasi tutti gli interpreti a restare lì dove sono.

Ed invece c’è chi cede eccome, ad esempio Inter, Milan ed anche Juventus. I nerazzurri sembrerebbero ormai dover dire addio anche a Marcelo Brozovic dopo Dzeko e Skriniar, i rossoneri al momento sarebbero senza attacco e la Vecchia Signora starebbe tentando un’alternativa per non vendere Dusan Vlahovic.

Alternativa trovata: niente Vlahovic

Il calciatore serbo porterebbe nuovi introiti nelle casse di una società che sentirà il peso della non partecipazione in Champions League, per non venderlo altrimenti, la Juve avrà bisogno di fare una cessione di livello come potrebbe essere quella di Chiesa. Su Vlahovic però, non sembra neanche così decisa la società, visto che il ventitreenne era arrivato con numeri clamorosi dalla Fiorentina, ma non ha mantenuto le sue promesse in un anno e mezzo di bianconero.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, starebbe per aprire le porte ad una trattativa onerosa, l’Atletico Madrid. Stessa squadra che a quanto pare, si libererà di un Alvaro Morata, che però potrebbe non scegliere la Juve stavolta. Diverse quindi, le alternative studiate dagli uomini di mercato che per ora lavorano per il futuro bianconero, in attesa che il Napoli decida di liberare Cristiano Giuntoli. Anche se non è ancora detto che ciò avverrà.

Secondo le voci che rimbalzano dalla Spagna, dove possiamo leggere le indiscrezioni di elgoldigital.com, i bianconeri starebbero seriamente pensando ad un attaccante della Liga. Vlahovic andrebbe quindi in Spagna, da dove farebbe il viaggio opposto, Alexander Sorloth. Norvegese classe ’95, ha disputato una sola stagione con la maglia della Real Sociedad, dove meno di un anno fa arrivava dal Lipsia, dopo esser stato già un anno a San Sebastian in prestito.

Il valore di mercato è di 12 milioni di euro. Un affare low cost quindi, quello a cui starebbero pensando i bianconeri, che alternerebbero il ventisettenne quindi, ad Arek Milik, appena riscattato. Punta centrale di esperienza quindi, visto che Sorloth ha già 27 anni, il norvegese nella passata stagione ha segnato 16 gol complessivi tra campionato e coppe.