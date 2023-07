Claudia Nargi batte Federica: scollatura senza freni

Federica Nargi è bella, ma per alcuni Claudia Nargi lo è ancora di più. Che cosa sappiamo sul suo conto, ammiriamola in alcuni scatti.

Claudia Nargi, proprio come la sua celebre sorella Federica Nargi, è di una bellezza che sconvolge. Le due sono molto legate ed intrattengono un rapporto molto bello e profondo da sempre, sin da quando erano molto piccole.

Di Claudia Nargi non sappiamo molto ma ai follower basta sapere che lei è incantevole come Federica, né più né meno. E soprattutto che lei pubblichi molti contenuti che possono essere facilmente apprezzati. Infatti i social ci danno la dimostrazione diretta di come Claudia Nargi e Federica Nargi siano praticamente “gemelle in bellezza”, per così dire. Eppure non è che abbiano una differenza di età così esigua. Delle due la più piccola è la compagna di Alessandro Matri. Infatti Federica è nata nel 1990. E quanti anni ha Claudia invece?

Claudia Nargi, stupenda proprio come la sorella

La maggiore delle sorelle Nargi ha come anno di nascita il 1984. Lei ha quasi 39 anni ma a vederla non si direbbe affatto. E Claudia riesce infatti a dimostrare in tutta tranquillità almeno una decina di anni in meno, se non di più.

Merito della cura che lei evidentemente mette in atto per il suo corpo. Con un fisico perfetto, un viso che è l’emblema dello splendore ed un fascino che straripa da tutte le parti, stiamo parlando decisamente di una delle donne più belle che ci siano. La maggiore delle sorelle Nargi ha avuto una storia importante in passato, poi finita. Ci sono state delle incomprensioni, a quanto pare, e sembra che lei abbia affermato di essersi pentita di essere andata a convivere con il suo ex compagno dopo sole due settimane da quando si erano conosciuti.

Lei sta con qualcuno?

Non si sa quando è successa la cosa e se sia davvero avvenuta, fatto sta che pare che oggi la sorella di Federica Nargi sia single. Quel che è sicuro è che Claudia Nargi è una donna in carriera.

Infatti lavora in qualità di Project Document Controller per una azienda di Roma attiva nel settore della ingegneria. E riguardo a Federica, praticamente chiunque sa tutto sul suo conto. In passato ha indossato i succinti panni della velina di “Striscia la Notizia” e poi si è dedicata al cinema, al teatro e soprattutto alla televisione, con svariati programmi all’attivo. Legata a Matri sin dal 2009, con l’ex attaccante di Cagliari, Milan e Juventus ha generato le figlie Sofia, nata il 26 settembre 2016, e Beatrice, venuta al mondo il 16 marzo 2019.