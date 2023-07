Il Napoli ha scelto l’erede di Kim: stavolta non ci sono dubbi

Continuano le programmazioni per la stagione che verrà con il Napoli Campione d’Italia pronto a vendere cara la pelle per difendere il titolo conquistato nell’ultima annata.

Nella prossima stagione i partenopei non potranno più contare su Min-jae Kim, roccioso difensore sudcoreano che ha conquistato il Bayern Monaco dopo le grandi prestazioni con la maglia azzurra.

In un solo anno di Serie A l’ex Fenerbahce si è affermato come uno dei migliori difensori in circolazione. Per strapparlo al Napoli i bavaresi hanno deciso di pagare la clausola rescissoria presente nel contratto firmato un anno fa. Per sostituire al meglio Min-jae Kim la dirigenza dei partenopei avrebbe individuato il profilo idoneo: il nuovo difensore azzurro potrebbe provenire dalla Premier League.

Garcia aspetta il dopo Kim: il Napoli intensifica i contatti con il club

Ai nastri di partenza della scorsa stagione in pochi si aspettavano che un Napoli che aveva appena salutato Insigne, Mertens, Fabian Ruiz e Koulibaly potesse lottare, o addirittura, dominare il campionato. I calciatori arrivati per sostituire i pezzi da novanta erano per lo più sconosciuti e suscitavano scetticismo tra i tifosi.

Sin dalle prime battute della stagione, però, sia Kvara che Kim hanno fatto ricredere i tifosi e trascinato il Napoli verso il terzo Scudetto della sua storia. Il sudcoreano ha guidato da subito la difesa partenopea, formando con Amir Rrahmani una coppia difensiva dall’assoluta affidabilità. La sua partenza rischia di lasciare un grosso vuoto tra le fila azzurre e per non rischiare di vedere il progetto sgretolarsi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe già individuato l’erede di Kim. Si tratta di Max Kilman, difensore inglese in forza al Wolverhampton.

Kilman è un difensore centrale classe ’97 che fa della stazza il suo punto di forza. I suoi 194 centimetri gli permettono di primeggiare spesso nei duelli aerei. Arrivato ai Wolves nel 2018, Kilman può vantare quasi 100 presenza in Premier League.

A complicare la buona riuscita della trattativa, però, c’è l’alto costo del cartellino del difensore. Per lasciarlo partire, infatti, il Wolverhampton chiede ben 40 milioni di euro. Il Napoli fin ora non si è spinto oltre i 35 milioni, con gli inglesi che sembrano poco propensi a scendere dalla valutazione fatta. Secondo il Cds, è probabile che i due club decidano di incontrarsi per provare a chiudere la trattativa rispettando le esigenze delle parti in causa. La trattativa potrebbe presto decollare, Rudi Garcia aspetta il suo nuovo difensore.