Napoli, si sogna ancora dopo lo scudetto: arriva una stella bianconera

Il Napoli sogna sul mercato dopo lo scudetto: dopo Kim per la difesa arriva una stella bianconera, che regalo per Garcia.

Via Spalletti, via Giuntoli, via Kim. Il Napoli perde pezzi, ma non vuole smettere di sognare. Con uno scudetto sul petto da difendere a ogni costo, il club azzurro ovviamente non vuole andare verso il ridimensionamento e, nonostante qualche perdita importante, sta lavorando per regalare a Garcia una rosa più che competitiva sul mercato.

Anche per questo motivo De Laurentiis avrebbe messo gli occhi su una stella bianconera: il primo grande rinforzo azzurro potrebbe essere lui.

In Serie A è un periodo di grandi rivoluzioni, e il Napoli ne può e ne vuole approfittare. In tanti stanno cambiando molto. Non solo l’Inter, che ha perso pezzi pregiati come Dzeko e Brozovic, ma anche il Milan e la Juventus. La squadra di Giuntoli in particolare sta completamente cambiando volto, liberandosi di alcuni giocatori dall’ingaggio più alto rispetto al rendimento e puntando su calciatori più giovani ma probabilmente anche più affamati.

In tutto questo movimento di giocatori più o meno di nome e prestigio, il Napoli starebbe aspettando il momento più propizio per piazzare la zampata. In particolare, la dirigenza partenopea avrebbe messo gli occhi su un talento bianconero pronto a far fare il definitivo salto di qualità alla squadra campione d’Italia.

Napoli, che colpo: arriva un calciatore bianconero di grandissimo talento

Sono diversi i nodi da dover sciogliere sul mercato azzurro. Ovviamente quello relativo all’affaire Osimhen, che necessiterà di qualche settimana ancora per poter essere sciolto. Ma va trovato al più presto un sostituto per Kim, un paio di rinforzi a centrocampo per dare fiato a Lobotka e Anguissa e una possibile nuova ala destra in caso di partenza di uno tra Politano o più probabilmente Lozano. Insomma, i colpi in entrata, in teoria, non dovrebbero mancare, e uno di questi potrebbe essere un campione bianconero in grado di risolvere almeno un problema per Garcia.

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe infatti messo gli occhi su Jaka Bijol, difensore centrale sloveno classe 1999 dell’Udinese. Un calciatore giovane ma affidabile, in grado di ambientarsi rapidamente in Italia e di risultare decisivo per la squadra allenata da Sottil nella stagione appena conclusa.

Lo sloveno non arriverebbe però come sostituto di Kim, bensì solo in caso di partenza di Leo Ostigard. Il norvegese, che ha trovato poco spazio quest’anno sotto la guida di Spalletti, potrebbe infatti essere girato in prestito a qualche squadra di medio livello per permettergli di accumulare minuti ed esperienza.

Un’ipotesi non da scartare, anche se ancora tutta da comprendere. Se è vero che Ostigard ha trovato poco spazio quest’anno, è altrettanto vero che senza Kim il minutaggio per lui potrebbe salire, a prescindere dal nuovo centrale in arrivo. Sostituirlo con Bijol non sarebbe quindi una vera garanzia di un salto di qualità nel ruolo. Per ora si tratta comunque solo di un’idea. Vedremo se gli uomini mercato partenopei decideranno di attuare questa strategia o se torneranno a dare fiducia al centrale norvegese, quasi sempre sufficiente nelle sue poche apparizioni stagionali.