Napoli, Giuntoli alla Juventus: tifosi azzurri infuriati, il motivo

By

Da pochi minuti la Juventus ha annunciato Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo: le sue dichiarazioni hanno fatto infuriare i tifosi

Da Carpi alla Juventus con una tappa lunga a Napoli in cui si è messo in luce con il suo lavoro dettagliato e professionale al massimo. Cristiano Giuntoli è un grande conoscitore di calcio che proviene da una lunga gavetta: ora la grande occasione della sua vita dicendo addio ai colori azzurri.

Pochi minuti è arrivato l’annuncio ufficiale come direttore sportivo della Juventus, che ha puntato su di lui per ritornare a vincere dopo anni ricchi di sconfitte. La prossima stagione sarà quella che potrà far ritrovare la tranquillità alla compagine bianconera, che sarà guidata ancora da Massimiliano Allegri. Giuntoli ha voluto così cambiare con il presidente De Laurentiis che l’ha lasciato partire con qualche problema di troppo.

Il numero uno del club partenopeo ha aspettato fino ad inizio luglio per poi liberarlo dopo un tiro e molla davvero lungo. Ora per lui è arrivato un nuovo capitolo della sua carriera per continuare ad imporsi su grandi palcoscenici dopo gli anni d’oro di Napoli.

Napoli, Giuntoli ufficiale in bianconero: i tifosi si scagliano contro di lui

I trasferimenti alla Juventus non son stati mai visti di buon occhio in casa Napoli. Ora i tifosi azzurri sono partiti a mille per quanto riguarda le sue ultime dichiarazioni: ecco cos’è successo negli ultimi minuti sui social.

Le sue prime dichiarazioni come nuovo direttore sportivo della Juventus hanno fatto infuriare i tifosi del Napoli. Dopo tanti anni, Cristiano Giuntoli ha rivelato che da piccolo partiva con il padre facendosi 8 ore di viaggio per guardare la Juventus. In questo modo ha svelato il tifo del papà che gli ha trasmesso la passione per i colori bianconeri.

I tifosi azzurri hanno subito rilasciato commenti negativi nei suoi confronti per difendere i propri colori. Suo padre è stato un grande tifoso della Juventus e per questo motivo l’ha voluto ringraziare pubblicamente.

Una furia totale con le sue dichiarazioni che sono state viste come segno di mancato rispetto: alla fine Giuntoli ha svelato qualcosa che nessuno conosceva fino in fondo. L’occasione d’oro è arrivata con la presentazione ufficiale avvenuta pochi minuti fa: il ds Giuntoli è stato così attaccato su più fronti dai tifosi del Napoli che non hanno mandato giù le sue prime parole.