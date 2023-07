Che beffa per la Juve, il Napoli paga subito la clausola da 40 milioni

Il Napoli starebbe per fare un bel dispetto alla Juventus, arrivando per primo su un interessante calciatore.

Tra di loro possono anche incontrarsi per qualche trattativa di mercato, ma Napoli e Juventus rimarranno nemici per un bel po’ di tempo.

Non si tratta della rivalità tra tifoserie, quella spesso non interessa ai presidenti, ma qui sono proprio loro i veri protagonisti. Soprattutto dopo che i bianconeri abbiano contattato Cristiano Giuntoli che aveva ancora un anno di contratto in azzurro, le due società non sembrano volersi tendere la mano.

Trattative possibili, si diceva. Sì, perché in fondo incassare soldi per una cessione interessa sempre a tutte le società e così se si dovesse creare l’opportunità le due parti non rischierebbero certo di far saltare tutto per non parlarsi. Vedi ad esempio Federico Chiesa che i bianconeri vorrebbero lasciar partire e che gli azzurri non disdegnerebbero di avere in squadra.

Addio Juve: il Napoli paga la clausola

La trattativa per il forte esterno della Nazionale è davvero difficile però, visti i costi del cartellino del calciatore che ha diversi club che lo seguono anche all’estero. Un piccolo smacco però, Aurelio De Laurentiis potrebbe farlo molto presto all’ex ds Giuntoli, soffiandogli un obiettivo di mercato dal naso. Effettivamente, il fatto che oggi sia Napoli che Juventus possano avere obiettivi simili, non è neanche cosa così strana.

Fino a poche settimane fa infatti, gli uomini del mercato Partenopeo, Micheli e Mantovani, lavoravano proprio a stretto contatto col nuovo Ds bianconero e quindi c’era da aspettarselo che qualcosa del genere potesse succedere. Sembrerebbe intanto che alla Juve piaccia un ventitreenne che gioca in LaLiga, in Spagna: Rodri Sanchez.

Trequartista dall’ottimo senso dell’assist, il calciatore gioca con il Betis Siviglia ed ha agito in passato anche da esterno sia di destra che di sinistra. Mancino, potrebbe rappresentare un’ottima alternativa per Kvaratskhelia ma soprattutto per Politano, visto che una cessione di Hirving Lozano sembrerebbe sempre più possibile.

I bianconeri starebbero seguendo l’interessante classe 2000 già da un po’, ma secondo calciomercato.com, adesso gli azzurri potrebbero ingolosire il calciatore e provare a portarlo all’ombra del Vesuvio. Soprattutto perché per l’interessantissimo giovane trequartista del Betis c’è una clausola rescissoria che se pagata non avrebbe bisogno di ulteriori trattative tra le due società.

Gli azzurri a breve incasseranno, a proposito di clausole, l’importante cifra che il Bayern Monaco starebbe per pagare per Kim e da lì potrebbero anche fiondarsi sin da subito su Sanchez. Il prezzo da pagare sarebbe di 40 milioni.