Accordo storico per i tifosi, tetto al prezzo dei biglietti: cosa succede

Svolta storica per il costo dei biglietti: è stato stabilito un tetto fisso per il prezzo, cosa sta succedendo

Una notizia che non potranno non apprezzare gli amanti del calcio: i club si organizzano e decidono di fissare il costo dei biglietti. I fan potranno godersi lo spettacolo ad un prezzo abbordabile.

Nel corso degli anni troppi hanno rinunciato ad andare allo stadio e, dunque, a godersi lo spettacolo offerto dalle tifoserie del proprio équipe e quella rivale a causa del costo del biglietto. Le polemiche, infatti, non sono mancate. Tuttavia, una notizia fa ben sperare per la fruizione del calcio dal vivo.

30 euro per assistere alle partite: le modalità e chi partecipa

Uno stadio pieno che fa sentire il proprio amore per il proprio team ed emana gioia può influenzare le due formazioni che si sfidano sul campo da gioco. Alcune tifoserie sono più famose di altre per la propria calorosità.

Per le squadre dunque può avere un peso determinante la presenza dei tifosi allo stadio. Tuttavia, talvolta i costi impediscono la grande affluenza allo stadio. Non tutti possono permettersi di acquistare un biglietto ad un costo medio-alto, in particolare se si sogna di portare una persona, o anche più di una con sé. Un genitore portare il proprio figlio/ i propri figli allo stadio può essere una spesa insostenibile.

Per ovviare a questa problematica giunge una soluzione dall’estero. Come riporta Marca, alcuni club di LaLiga, campionato spagnolo, hanno raggiunto un accordo che potrebbe recare vantaggi, ossia hanno stabilito un tetto fisso: 30 euro per assistere alle partite delle società coinvolte. I club che hanno aderito sono: Almeria, Cadice, Siviglia, Betis, Valencia, Atletico de Madrid, Girona, Mallorca, Celta, Real Sociedad, Athletic Granada, Las Palmas e Alavés.

Saranno disponibili almeno 300 biglietti al prezzo precedentemente citato. Tuttavia, questa iniziativa non è stata accolta da tutti. Restano fuori, almeno per il momento, dall’accordo Real Madrid, Barcellona, Getafe, Rayo Vallecano, Villarreal e Osasuna.

La prossima stagione potrebbe essere dunque diversa dalle altre per il pubblico. Uno sforzo comune per andare incontro ai tifosi. E chissà se questo avrà effetti anche sulla prestazione delle squadre. Intanto l’entusiasmo cresce. I supporter italiani, invece, attendono. Forse un giorno un’iniziativa del genere sarà avviata anche nel Belpaese, ma nel frattempo l’Italia potrà osservare gli effetti di questa scelta sul calcio spagnolo.