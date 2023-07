Gattuso torna in panchina: ecco dove allenerà

Una nuova chance per Gennaro Gattuso, sembra tutto pronto per il ritorno in panchina del tecnico calabrese per la prossima stagione.

L’ex centrocampista del Milan e della Nazionale tornerà così da allenatore e le motivazioni non mancano proprio. Vorrà trovare il riscatto dopo delle stagioni piuttosto turbolente, avendo a disposizione una squadra da poter costruire secondo i suoi dogmi.

La voglia di tornare ad allenare è tanta e nei prossimi giorni potrebbe già sbloccarsi una trattativa importante. Gennaro Gattuso in panchina, una nuova possibilità per uno degli allenatori più discussi negli ultimi anni, proprio perché non si è fatto mancare nulla.

In Serie A è stato protagonista con Milan e Napoli, con gli azzurri ha mancato la qualificazione in Champions League all’ultima giornata, liberando poi il posto per Luciano Spalletti. Il mister calabrese è poi ripartito dal Valencia, ma le difficoltà del club spagnolo lo hanno portato a un addio anticipato, che lo ha fatto desistere dal tornare nel calcio spagnolo.

Gattuso in panchina, le ultime sull’affare

Negli ultimi anni tante esperienze e tutte improntate sulla difficoltà. Se non erano quella tecniche per il materiale in campo, ci si aggiungevano quelle societarie, Gattuso si è spesso trovato in club con problemi gestionali che si riflettevano sull’andamento della squadra. Proprio per questo, sembra esserci un cambio di passo, una consapevolezza che emerge come risposta al recente passato: Gattuso in Arabia Saudita, potrebbe essere il primo tecnico italiano ad aprire l’ondata degli allenatori emersi da Coverciano.

Un particolare non da poco, Gattuso accetterebbe una maxi offerta, proprio per non avere problemi come negli anni passati, facendo solo l’allenatore e non dovendosi occupare di faccende extra campo. L’idea araba stuzzica il tecnico calabrese, che solo davanti a una cifra irrinunciabile andrebbe ad allenare dall’altra parte del mondo. Un maxi ingaggio, da quindici milioni a salire, al pari di qualche calciatore che sta raggiungendo il medio Oriente proprio in questi giorni.

Al momento si sonda quest’opzione, il calcio italiano è seguito in ogni sua latitudine, tanti i nomi cercati nelle scorse settimane. Già altri allenatori della Serie A hanno avuto proposte come Pioli, Allegri, Gasperini e altri ancora, ma i sondaggi sono stati rispediti al mittente. Musica diversa potrebbe esserci con Gattuso, che potrebbe anche portare con sé qualche suo fedelissimo, tra Milan e Napoli c’è ancora qualche calciatore utile per poter fare la differenza.