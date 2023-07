Chiara Nasti, cena piccante: incanta in abito da sera

Cene d’estate, Chiara Nasti accende i social: la bellissima blogger napoletana incanta tutti in abito da sera

Chiara Nasti catalizza di nuovo attenzione su di sé. La bellissima blogger napoletana condivide uno scatto in abito da sera, realizzato durante una cena , e manda i suoi fan in tilt.

Sono passati solamente pochi giorni da quando Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono giurati amore eterno nella Basilica di Santa Maria in Ara coeli, la stessa dove si era svolto il matrimonio di un’icona della Roma, Francesco Totti, e della conduttrice Ilary Blasi. Tuttavia, la blogger continua ad essere presente sulle pagine dei giornali. Questa volta però è merito di uno scatto, condiviso sui social, che ha incantato tutti.

Chiara Nasti è un angelo meraviglioso in una foto condivisa sui social

Chiara Nasti, sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne Angela, è convolata a nozze con il suo amato, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, il 20 giugno. I due si sono conosciuti a Ibiza un giorno d’estate del 2021. Da lì non si sono più separati. Difatti, nel corso del mese di aprile del 2022 è arrivato l’annuncio della gravidanza della blogger Napoli, che ha rivelato il sesso del futuro nascituro in un baby shower realizzato allo stadio Olimpico di Roma. Gli haters hanno provato a turbare il loro momento felice con voci che mettevano in dubbio la paternità di Thiago, associandola a un altro calciatore con cui la partenopea aveva avuto una liaison ossia Nicolò Zaniolo, al tempo giocatore della Roma.

Tuttavia, i rumors non hanno turbato l’armonia e la stabilità della coppia, anzi. I due hanno infatti deciso di sposarsi e terminato il campionato si sono giurati eterno amore. Approfittando delle vacanze, in attesa del ritiro e poi della ripresa della Serie A, il giocatore e la blogger si stanno godendo la luna di miele a Miami. Sui social la partenopea ha condiviso un meraviglioso scatto di lei a cena. Tuttavia, in questi giorni le polemiche verso la coppia non sono mancate. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno infatti scelto di partire da soli alla volta dell’America, senza dunque il piccolo Thiago. Una decisione non condivisa da tanti che si sono scagliati contro la blogger che nelle storie ha dichiarato di sentire la mancanza di suo figlio, affidato alle cure dei nonni e della zia Angela a Napoli. Tuttavia, è solo questione di tempo, i due potranno godersi il loro bambino una volta in Italia.