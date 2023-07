Simeone show a Formentera, spettacolo piccante

A Formentera va in onda il Simeone show con uno spettacolo piccante. Niente partite di calcio. La stella del Napoli si gode il meritato relax.

E’ il momento del relax, ora più che mai bisogna staccare la spina. Le scorie di una stagione piena zeppa di tensione e di adrenalina alle stelle vanno smaltite, soprattutto perché occorre farsi trovare pronti al nuovo appuntamento con il campionato, e prima ancora con il ritiro estivo, che non sono poi così lontani.

Impossibile dimenticare i momenti topici di un campionato incredibile, le sfide epiche, uno scudetto tornato all’ombra del Vesuvio dopo ben 33 anni, di cui lui, doverosamente, si sente protagonista, ed è legittimo.

Giovanni Simeone non conosce ancora con certezza il suo destino. Il percorso del calciomercato è lungo e pieno di insidie, non c’è al momento la certezza che l’ex Cagliari e Fiorentina rimanga in maglia azzurra, anche se sarebbe il suo desiderio più grande e le indicazioni di massima, al momento, lo danno riconfermato alla corte del nuovo allenatore Rudi Garcia.

I tifosi, dopo lo scetticismo iniziale, gli hanno aperto le porte del loro cuore. L’argentino, figlio di Diego Simeone, ha ripagato la loro fiducia con l’impegno, la passione, nella piena consapevolezza che non è e non sarà mai Osimhen, e che non potrà certo sostituire il nigeriano, eventuale partente, al centro dell’attacco.

Giovanni Simeone e le coccole piccanti con la moglie Giulia a Formentera

Tuttavia, la possibilità di guadagnarsi sempre più spazio c’è. E Giovanni Simeone lo conosciamo bene: se sente la fiducia dei compagni, dell’allenatore, soprattutto dei tifosi, può arrivare davvero a offrire un contributo importante.

Eccolo allora concedersi la tanto attesa vacanza, meritatissima, a Formentera, dove fa tappa fissa con la moglie Giulia Coppini. Innamoratissimi, legati come non mai: e se è vero, come spesso si dice, nella vita come nello sport, che dietro un grande uomo c’è una grande donna, non c’è dubbio che gran parte del merito della serenità e della verve di Simeone, sia della consorte Giulia, che non lo lascia mai solo, che non gli fa mai mancare il suo appoggio.

I commenti dei tifosi dimostrano che la sintonia è alle stelle, mentre lui nelle azzurre acque spagnole si coccola la meravigliosa moglie. “Ricarica le batterie Simeone, che devi farci godere ancora”. Parole chiare, ad effetto, che fanno sentire Giovanni parte del progetto, che gli fanno sperare che non ci saranno sgradite sorprese. Napoli deve essere e Napoli sarà.

Intanto, però, ci pensa la bella Giulia a farlo stare sereno. A fargli dimenticare la stanchezza, l’ansia, a lasciarsi tutto alle spalle. Vogliamo scommettere che con una così al proprio fianco Simeone ci è già riuscito?