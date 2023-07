Napoli, arriva il primo colpo per Garcia: si chiude col maxi scambio

Il Napoli si sta muovendo in maniera importante in sede di mercato ed arriva il primo colpo dell’era Rudi Garcia. La trattativa va avanti da diverso tempo ed ora arriva l’accordo grazie al maxi scambio che può rendere soddisfatti della buona riuscita tutte le parti in causa.

Se vincere è difficile, come si suol dire, ripetersi lo è ancora di più ed il Napoli di ciò è ben consapevole. Sarà fondamentale, per gli azzurri, tener botta a questa nuova rivoluzione che ha visto salutare già Spalletti e Giuntoli, oltre a Kim, e che vede anche Osimhen fortemente in dubbio per la prossima annata, non sbagliare in sede di mercato. In tal senso arrivano buone notizie per tutti i tifosi azzurri, che si preparano ad accogliere il primo colpo. Dopo una lunga trattativa, si avvicina l’accordo grazie ad un maxi scambio che vede coinvolti complessivamente tre calciatori.

Primo colpo di mercato per gli azzurri

Il valore della rosa degli azzurri dopo lo straordinario campionato disputato nella passata stagione è cresciuto in maniera esponenziale. E così anche i comprimari adesso hanno tanti interessamenti . Certamente in Serie B ma anche, e soprattutto, in Serie A. E talvolta, come in questo caso, possono diventare delle importanti pedine di scambio.

Da tempo, infatti, il club di Aurelio De Laurentiis ha messo gli occhi su Tommaso Baldanzi. Quest’anno con la maglia dell’Empoli e della Nazionale Under 20 si è messo in mostra in maniera importante e sono tante le squadre che lo hanno aggiunto alla lista degli obiettivi. Il Napoli è quello che fa più sul serio ed ora ha la chiave per sbloccare l’affare. I toscani, infatti, sono fortemente interessati ad Alessio Zerbin ed a Michael Folorunsho, che nell’ultima stagione con la maglia del Bari ha impressionato tutti ed ora vuole il salto in Serie A.

Baldanzi al Napoli, c’è lo scambio

E’ stata tra le rivelazioni della passata stagione Baldanzi, che ha trovato anche 4 gol. Adesso il Napoli ci sta seriamente pensando anche nel caso in cui Piotr Zielinski dovesse andar via e lo scambio è la via migliore per tutti. Chiaramente, poi, va trovata una quadra dal punto di vista economico per quel che concerne le valutazioni dei tre giocatori coinvolti.