15 milioni: l’ex Juve si avvicina al Napoli

Dopo la decisione di Cristiano Giuntoli di andare alla Juve, il Napoli di Aurelio De Laurentiis sta seguendo proprio un ex giocatore del team bianconero.

Dopo la conclusione dello storico campionato vinto, il Napoli ha dovuto subito affrontare la decisione di Luciano Spalletti di cambiare aria.

Il tecnico toscano, infatti, ha espresso ad Aurelio De Laurentiis la sua convinzione di non poter dare più il 1000 per 1000 alla causa partenopea. Una volta archiviato il rapporto con l’ex allenatore della Roma, il patron azzurro ha poi deciso di ingaggiare Rudi Garcia come nuovo mister della sua squadra.

Una volta scelto il suo allenatore, Aurelio De Laurentiis ha detto addio ad un altro grande protagonista dello Scudetto appena vinto: ovvero Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo, esattamente dal 30 giugno, non è più il direttore sportivo del Napoli, visto che adesso è un nuovo dirigente della ‘nemica giurata’ del team campano: la Juventus.

Cristiano Giuntoli, infatti, in questi giorni è a Torino per visitare la sede della ‘Vecchia Signora’ con lo scopo, visto il suo contratto di 5 anni, di ambientarsi il prima possibile in questa nuova esperienza per la sua carriera. Nel frattempo, il Napoli sta cercando di chiudere per un giocatore che in passato è stato di proprietà prorpio del team bianconero.

Calciomercato Napoli, occhi su un ex attaccante della Juventus

Secondo varie indiscrezioni di mercato, infatti, il club partenopeo è sulle tracce di Riccardo Orsolini del Bologna. Il giocatore italiano, di fatto, è stato individuato come possibile sostituto di Hirving Lozano, il quale potrebbe partire in questa sessione di mercato. Tuttavia, per prendere l’esterno rossoblù (autore di ben 11 gol e 4 assist vincenti nella stagione terminata un mese fa), il Napoli dovrà cacciare almeno 15 milioni di euro.

I soldi per ricopre la richiesta del Bologna potrebbero arrivare proprio dalla cessione di Hirving Lozano. Il Napoli, visto il solo anno di contratto del calciatore messicano, si accontenterebbero proprio di 15 milioni per cedere l’ex PSV, il quale è cercato sia da un club del suo paese che da alcune squadre del campionato dell’Arabia Saudita.

Tuttavia, oltre al Napoli, su Riccardo Orsolini bisogna registrare anche l’interesse della Lazio dell’ex azzurro Maurizio Sarri. Anche i biancocelesti, di fatto, stanno cercando un attaccante esterno destro e tra i nomi monitorati c’è anche quello di un giocatore del team partenopeo: ovvero Matteo Politano.