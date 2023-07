Un altro bomber per Garcia: ritorno con ‘tradimento’

Il Napoli inizia a muoversi sul mercato, e cerca un rinforzo in attacco: tra i nomi sondati spunta quello di un vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis, che tornerebbe in Italia “tradendo” la sua ex squadra

A volte ritornano. Il calciomercato ci ha spesso abituati a vedere trattative che sembrano concludersi in un nulla di fatto, solo per ritornare in auge tempo dopo e chiudersi con un accordo che sembrava ormai sfumato.

Non di rado una squadra sembra aver definitivamente lasciato un obiettivo, che non viene più trattato per qualche anno, per poi riprendere i contatti e concretizzare un affare ormai dimenticato.

Sono dinamiche di mercato che si vedono spesso, e che possono fare la fortuna o la sfortuna di insider, testate e siti specializzati, che spesso si espongono con notizie o ipotesi più o meno supportate dalle fonti e che, se rivelatesi infondate o fallimentari, causano un duro colpo alla credibilità della fonte in questione. È questo il pericolo che affronta il sito spagnolo fichajes.net, che ha lanciato un’indiscrezione non indifferente riguardante alcune squadre di Serie A e che potrebbe coinvolgere anche il Napoli.

Napoli, manovre per l’attacco: si pensa anche ad Icardi?

Il club partenopeo, fresco vincitore dello scudetto, si prepara a difendere il titolo conquistato e cerca di rafforzare la squadra a disposizione del tecnico Rudi Garcia per la prossima stagione. Uno dei reparti sotto osservazione sarebbe proprio l’attacco, dove una suggestione potrebbe riportare in orbita azzurra Mauro Icardi.

L’attaccante argentino, attualmente in forza al Galatasaray, dovrebbe rientrare al Paris Saint-Germain a fine stagione, ma il club parigino non sembra interessato a tenerlo in rosa. Con 23 gol e 8 assist in 26 apparizioni in Süper Lig, Sampdoria ed Inter ha dimostrato di essere ancora in ottima forma, e di poter risultare decisivo se gli venisse concessa una chance.

Certo, nel capoluogo campano avrebbe ben poco spazio, vista la presenza di Victor Osimhen, capocannoniere del campionato con 26 reti, e di Giovanni Simeone che, nonostante della nonostante i pochi minuti giocati, ha sempre dato il suo contributo risultando spesso decisivo.

Il presidente De Laurentiis, però, è sempre stato attratto dalle qualità dell’ex numero 9 blucerchiato, tanto da cercarlo ripetutamente sul mercato, in particolare prima che sia accasasse sulla sponda nerazzurra di Milano. La sua abilità come uomo d’area di rigore, capace di trasformare qualsiasi pallone arrivi negli ultimi 16 metri in un’occasione da rete, è sempre stata oggetto di ammirazione da parte del patron, e ora potrebbe essere l’occasione giusta per tentare l’affondo.

Mauro ha bisogno di rilanciarsi dopo stagioni difficili, e una piazza come Napoli, per un argentino, è sempre un ambiente particolare. Vedremo se l’indiscrezione del sito spagnolo troverà conferma, ma nel frattempo la suggestione sembra aver acceso la fantasia di tanti tifosi.