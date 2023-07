Fiordelisi incanta a Milano: fan senza parole

La bellissima influencer Antonella Fiordelisi ha pubblicato un’immagine di sé alquanto esplosiva sul proprio profilo Instagram: fan scatenati

Nel complesso universo dei social, oggi Antonella Fiordelisi è senz’altro uno dei personaggi femminili più affermati a livello nazionale. Fiordelisi è nata il 14 marzo del 1998 (25 anni) in quel di Salerno e la sua famiglia d’origine è molto unita. Anche in realtà presenta anche una sorella con cui non ha vissuto molto e non ha un rapporto profondo.

Nonostante sia ancora un profilo abbastanza giovane, Antonella Fiordelisi vanta un’esperienza importante nel mondo della scherma. Era una vera e propria promessa di questo sport, tant’è che riuscì ad entrare a far parte della nazionale italiana. In seguito, però, decise di abbandonare questa strada al fine di coltivare il suo successo assai significativo sui social.

Su Instagram, ad esempio, la Fiordelisi è particolarmente attiva e, per chi non ne fosse già a conoscenza, vanta una corposa fan base da 1,5 milioni di followers. Insomma, numeri davvero niente male, che testimoniano come la sua popolarità sia cresciuta parecchio nel corso degli anni. E il tempo per raggiungere livelli ancor più elevati non le manca di certo. Il suo focus punta dritto sulla carriera da modella ed influencer.

Alcuni flirt, senza dubbio, l’hanno aiutata a farsi conoscere al grande pubblico. In particolare, quello con l’ex calciatore Gonzalo Higuain, il quale lo scorso ottobre si è convinto ad appendere definitivamente gli scarpini al chiodo, giocando l’ultima partita della sua carriera con la maglia dell’Inter Miami targato David Beckham.

Successivamente, Fiordelisi ebbe una lunga relazione con Francesco Chiofalo, terminata dopo circa due anni. Di recente, invece, si è legata sentimentalmente ad Edoardo Donnamaria, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Fuori dal reality sembrava che il loro fidanzamento stesse andando a gonfie vele, ma in realtà non era così.

Antonella Fiordelisi esplosiva su Instagram: lo scatto lascia senza fiato

Edoardo, dal canto suo, soffriva non poco l’attaccamento ai social di Antonella, che così facendo avrebbe logorato la relazione fino ad arrivare alla rottura definitiva. Lei, in tutta risposta, si è sfogata attraverso numerose storie su Instagram, lamentando la scarsa propensione di Donnamaria ad apparire insieme a lei sui social.

Dunque, abbiamo a che fare con una storia complicata e ora pare che i due protagonisti siano ufficialmente tornati single. Antonella Fiordelisi, a differenza del suo ex compagno, non sta vivendo bene questa situazione e ora cerca di distrarsi.

Nelle scorse ore l’influencer si trovava a Milano e ne ha approfittato per realizzare e postare alcuni scatti alquanto esplosivi, con un toppino di jeans che fatica a contenere le sue forme mozzafiato. Neanche a dirlo, i fan si sono letteralmente scatenati nei commenti. E come biasimarli.