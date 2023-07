Il sostituto di Lozano ‘lo porta’ Osimhen: idea dalla Premier

Il Napoli rivoluzionerà il parco attaccanti, la partenza di Lozano sarà subito rimpiazzata da una vecchia conoscenza di Victor Osimhen.

Il tridente campano potrebbe aggiungere un nuovo elemento, un calciatore di ottima corsa e fantasia da prendere a prezzo vantaggioso. Le manovre degli azzurri sbucano a sorpresa su un attaccante in rampa di lancio.

Il sorteggio del calendario ha già dato la prima meta di campionato e anche il momento in cui bisognerà trovarsi pronti. Si ripartirà da Frosinone per difendere il titolo di campioni d’Italia, gli azzurri vorranno fare di tutto per confermarsi ma avranno anche qualche novità da mostrare ai tifosi.

Intanto sul fronte cessioni, dopo Kim potrebbe aggiungersi quella del messicano Lozano. È a un anno dalla scadenza contrattuale, basterà un’offerta dalla Premier League concreta per far maturare l’addio, le parti si saluteranno senza scontri. Proprio perché dallo stesso campionato inglese sta arrivando una conoscenza di Osimhen.

Napoli, il colpo arriva a sorpresa

Il tridente del Napoli conta su due titolari inamovibili più un terzo attaccante che ruoterà anche quest’anno. Politano e Raspadori garantiranno sostanza nelle loro turnazioni, anche in vista di Euro 2024, Simeone giocherà da punta più avanzata, mentre c’è un’altra casella da riempire, in attesa anche di capire quale sarà il percorso di crescita di Zerbin e Gaetano. La dirigenza campana, anche grazie al suggerimento di Osimhen, sta puntando su un calciatore che ha tutte le caratteristiche per fare bene in Italia. Il Napoli su Alex Iwobi, esterno dell’Everton in scadenza nel 2024.

L’ala nigeriana sarebbe il colpo da piazzare in contropiede, bruciando così la concorrenza diretta. Nell’ultima stagione ha segnato due gol e fornito sette assist nel campionato inglese, mostrandosi maturo al punto giunto e pronto anche per ben altre sfide. In nazionale gioca con Osimhen e si intendono in campo a occhi chiusi, potrebbe essere il colpo giusto da piazzare anche per accontentare Rudi Garcia, che ha richiesto un esterno di grande corsa e impatto.

Il tecnico francese sogna quasi un emulo di Gervinho, ma in compenso Iwobi aggiunge molta più qualità nel suo bagaglio sportivo. L’Everton lo pagò quasi 35 milioni dall’Arsenal ma potrebbe ritrovarsi con un caso se non lo cederà a un anno dalla scadenza contrattuale. Gli inglesi potrebbero accontentarsi di 20 milioni di euro e chissà che non possa esserci uno scambio con Lozano, in modo da poter trovare una soluzione ideale per tutte le parti in causa.