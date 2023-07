Decisione definitiva in Serie A, ora è ufficiale: tutti i dettagli

La Serie A è pronta a partire e ora tutti i tifosi conoscono il calendario dei loro club: la decisione definitiva fa esultare di gioia

Quanto vale la Serie A? L’ultima stagione, con tre squadre arrivate nelle finali delle coppe europee ha fatto rialzare la testa anche ai presidenti dei club. Ma in realtà la difficoltà attuale nelle trattative per i diritti tv dal 2024 dimostra che i tempi non sono ancora maturi per una svolta. Così è arrivata una decisione definitiva che cambia tutto.

Il primo passo è stata la compilazione del calendario per la prossima Serie A, al via fra il 19 e il 20 agosto. Il secondo sarà stabilire entro il 2 agosto, data limite stabilita dalla Lega di Serie A per chiudere i conti, chi trasmetterà il campionato nelle tre o cinque stagioni successive.

Lo ha ribadito ancora una volta l’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo alla presentazione dei calendari. Nessuna indiscrezione sullo stato delle trattative con i tre broadcaster rimasti in corsa, cioé DAZN, Sky e Mediaset, ma un piano preciso per il futuro. Quello di arrivare a far partire il canale della Lega, come riporta oggi ‘Tuttosport’, che resta l’obiettivo finale anche se per il momento non è ancora una priorità. Piuttosto per il bando in corso i venti club sperano di incassare tra i 900 e i 950 milioni di euro a stagione per i diritti nazionali.

Così la Lega sta pensando di migliorare ulteriormente la proposta, modificando i pacchetti. Una modifica potrebbe essere portata sulla partita in chiaro del sabato sera, che interessa a Mediaset ma non dovrebbe più essere in esclusiva. Ma soprattutto contrariamente a quello che è successo fino ad oggi e che sarà anche per la prossima stagione, Sky in alcune giornate potrebbe avere la priorità nella scelta delle tre partite da trasmettere. Un modo per far aumentare l’offerta da parte di Comcast.

Decisione definitiva in Serie A, fissati gli orari delle prime giornate: ecco quando gioca il Napoli

Intanto però le tv commerciali che hanno in mano i diritti per la prossima stagione stanno già ragionando sul programma. Un modo per spingere gli abbonamenti di vecchi e nuovi clienti, con le proposte commerciali pronte a partire.

La programmazione di anticipi e posticipi delle prime quattro giornate della Serie A 2023/24 sarà resa nota già venerdì 7 luglio. La Lega ha anche annunciato che il 6 settembre saranno resi noti gli orari per le giornate dalla 5^ alla 19^ e il 20 dicembre quelle dalla 20^ alla 29^.

Poi il 6 febbraio conosceremo anticipi e posticipi del trentesimo turno, il 19 marzo quelli delle giornate dalla 31^ alla 33^, il 19 aprile i turni dalla 34^ alla 37^. Infine il 20 maggio arriveranno gli orari della 38^ e ultima giornata.

In generale le finestre di gara saranno otto dal sabato al lunedì, con possibili variazioni come nelle prime tre giornate e in quelle durante feste. Come ad esempio la 17^ e 18^ giornata tra Natale e Capodanno oppure la 30^ nel sabato di Pasqua.

Il sabato DAZN potrà trasmettere le sue partite in esclusiva alle ore 15 e alle ore 18, mentre la fascia delle 20.45 sarà in condivisione con Sky. Domenica alle 12.30 ancora Sky e DAZN, mentre il resto della giornata sarà esclusiva DAZN: ore 15, ore 18 e ore 20.45. Infine la serata condivisa del lunedì, ore 20.45.