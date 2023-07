Osimhen, arriva la peggiore notizia possibile: tifosi azzurri disperati

Scudetto vinto ed occhi al futuro, c’è da rinforzare una squadra che può far bene anche in Europa, ma Osimhen ora fa arrabbiare i tifosi.

I tifosi azzurri, appreso il calendario della prossima Serie A, sono ora curiosi di sapere se il Napoli deciderà di proseguire con un nuovo direttore sportivo o se lascerà tutti i comandi alla coppia Micheli-Mantovani.

Victor Osimhen (napolicalciolive.com – Ansa foto)Il vero mercato entrerà nel vivo settimana prossima o chissà, anche tra due settimane. Gli azzurri non hanno così tanta fretta di cambiare, piuttosto si cerca di capire chi vorrà andar via per poi trovare delle soluzioni all’altezza.

Sicuramente ora le voci che si susseguono riguardano i difensori centrali, visto che la prima cessione ormai prossima all’ufficialità è quella di Kim. Poi si parla anche dell’esterno basso di destra perché sembra proprio che la società napoletana abbia deciso di dare ancora in prestito il giovane Zanoli. Sostituto di Di Lorenzo, parrebbe poter essere Davide Faraoni.

Osimhen, che guaio: Napoli furioso

La struttura della squadra, e qui entriamo nel vivo del discorso, cambierebbe poi solo in un caso. Inevitabile pensare che ci possa essere un Napoli con Victor Osimhen ed un Napoli invece senza il suo attuale numero 9. Se il nigeriano restasse anche per una sola stagione, non ci sarebbe da preoccuparsi per andare a trovare il nuovo cannoniere di livello assoluto. Se dovesse andare via il discorso sarebbe totalmente diverso.

I segnali sembravano portare all’ottimismo con il presidente Aurelio De Laurentiis che avrebbe deciso di accontentare economicamente il capocannoniere della Serie A 2022/23 per chiedergli di non andare via. Ci sarebbe però un ostacolo ben difficile ora da sormontare e si chiama Paris Saint-Germain. I parigini hanno confermato da poco il loro nuovo allenatore, Luis Enrique e tra poco inizieranno a fare mercato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, proprio il Paris potrebbe tentare Osimhen che al momento non avrebbe trovato ancora nessun accordo con i Partenopei. Qualora, sempre stando alle voci, il PSG dovesse decidere di vendere Kylian Mbappé, potrebbero riversare i propri interessi proprio sull’attaccante attualmente in forza al Napoli.

I tifosi sperano che il loro pupillo resti in terra napoletana, ma per adesso di tempo per eventuali trattative ce n’è. Sicuramente però, la società di Al-Khelaïfi dovrà affrettarsi se volesse formulare un’offerta. Gli azzurri però, difficilmente accetteranno di privarsi di un calciatore così importante a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione.