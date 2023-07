Sarri, la confessione che spiazza i tifosi: cos’è successo all’allenatore

Il tecnico toscano ha guidato i biancocelesti al secondo posto in classifica. Gli scenari possibili sul suo futuro.

Maurizio Sarri, dopo aver alzato un Europa League col Chelsea, battendo in finale l’Arsenal di Unai Emery- signore della manifestazione col Siviglia – vinto uno scudetto con la Juventus, nell’estate 2021 ha accettato l’offerta di Claudio Lotito.

Il Comandante è sbarcato a Formello dopo un anno sabbatico, a inizio 2023 ha rinnovato fino al 2025, 3,5 milioni netti di ingaggio a stagione. La prima pagina si è conclusa con un quinto posto e le solite prestazioni deboli in Europa League.

Al termine dell’ultima annata invece, i biancocelesti sono arrivati secondi sul campo, risultato poco pronosticabile ad agosto scorso. Se in serie A Immobile e compagni hanno dato spettacolo battendo tutte le big e vincendo due derby su due, in Europa ancora si fatica. Dopo essere stata retrocessa dall’Europa League alla Conference, la Lazio è stata eliminata dall’Az Alkmaar. Gli olandesi poi sono usciti in semifinale per mano del West Ham.

Sarri è tornato a parlare mercoledì sera ai microfoni di Sportitalia. Tanti i temi toccati, in particolare si è espresso su come sta vivendo quest’avventura con l’Aquila sul petto.

Sarri: “L’Arabia Saudita mi vuole ma resto qui”

Maurizio Sarri si sente pienamente coinvolto nel mondo Lazio. Ovviamente in questi due anni non sono mancati i dissidi. Gli scontri maggiori sono stati con l’ex ds Igli Tare. Il dirigente albanese, dopo 15 anni, il 30 giugno ha lasciato la pesante poltrona nel suo ufficio di Formello. Come accaduto a Napoli, il tecnico ha subito legato con la piazza, tifosi che temono possa andare via se Claudio Lotito non mantenesse le promesse fatte per rinforzare la squadra.

“Se mi chiamasse Ronaldo per tornare a lavorare insieme? Un’offerta dall’Arabia l’ho ricevuta, ma sto bene qui. In questo momento non ho motivazioni particolari per prendere in considerazione offerte di questo tipo”, ha dichiarato l’ex Empoli. “Magari quando mi scadrà il contratto, potrei prendere in considerazione un’esperienza di un paio di anni di questo tipo”, ha aggiunto, come riportato dal Corriere dello Sport.

Sarri ha anche spiegato di non gradire il ruolo di allenatore-manager. Ha ribadito di aver lasciato il Chelsea perché privo di ds e fare anche il mercato gli toglierebbe troppe energie. Sarri resta un uomo di campo, vive la gara anche grazie alla simbiosi con i suoi tifosi. Vediamo come risponde quando gli chiedono se ha mai pensato di lasciare la Lazio.

“No perché mi trovo in un ambiente in cui sto bene e mi piacerebbe andare avanti. Però bisogna avere tutti la consapevolezza che ripetersi sarà estremamente difficile”, ha affermato. “Il nostro obiettivo è rimanere in Champions, ma con la consapevolezza che è difficilissimo”, ha ribadito.