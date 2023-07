Carolina Stramare da impazzire: nuovi scatti bollenti

Carolina Stramare, le nuove foto estive fanno impazzire il web: la modella non passa inosservata

Negli ultimi anni anni ha confermato il successo raggiunto nel 2019 quando fu eletta Miss Italia vestendo per vari brand e apparendo in televisione. La bellezza di Carolina Stramare è una delle più sincere e celestiali del momento.

Con l’arrivo dell’estate poi tutto aumenta a dismisura, e non solo la temperatura. Anche la bellezza della ragazza nata a Genova nel 1999 che sembra quasi essersi cristallizzata malgrado il tempo che passa: dalla vittoria del titolo di Miss Italia a oggi ne ha fatta di strada la bella Carolina. Ha svolto la professione di modella, condotto diversi programmi televisivi e preso parte a numerosi reality show, tra cui Pechino Express e tanti altri.

Il suo nome circola ormai ovunque e i fans vorrebbero vederla alla conduzione fissa di un programma sportivo a dimostrazione del suo amore per il calcio, ad esempio. Ma molti la vedrebbero bene in qualunque contesto televisivo.

Insomma, la ragazza italiana è diventata popolare a tal punto che il suo profilo Instagram è sempre più trafficato e ricco di contenuti accattivanti nei quali la prorompente bellezza mediterranea della modella fuoriesce con vigore. Basti guardare gli ultimi scatti a tema estivo a causa dei quali si rimane sostanzialmente a bocca aperta di fronte alla naturalezza delle foto.

Carolina Stramare, ultimi scatti in costume fanno il giro del web

Per una come lei è normale essere riempita di like e complimenti ma del resto non sono mai abbastanza. La bellissima Carolina sta vivendo l’estate a suon di scatti fotografici in riva al mare o semplicemente seduta sulla sabbia: l’importante è che non manchi il costume, il marchio di fabbrica della Stramare. Non si può non rimanere stupefatti al cospetto di una tale bellezza mediterranea: sguardo profondo, capelli scuri e fisico che sembra scolpito da un artista.

Su Instagram – dove conta ben 522 mila followers – ha mostrato al suo vasto pubblico le sue ultime mete estive: è stata prima in Sardegna e poi Ibiza a coronamento di una estate all’insegna del mare e della spiaggia. E ovviamente in tutte queste tappe estive non possono mancare dei mini set fotografici da offrire a qualche brand: di fatti nelle sue ultime foto pubblicate la Stramare ha pubblicizzato un noto marchio di biancheria intima con la solita eleganza sopraffina.