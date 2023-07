Ha scelto il Napoli: colpo di scena e concorrenza battuta

In attesa di conoscere sia il sostituto di Kim Min-Jae che il futuro di Victor Osimhen, in casa Napoli bisogna registrare un colpo di scena in sede di mercato.

Dopo l’avvicendamento in panchina tra Luciano Spalletti e Rudi Garcia, il Napoli è alle prese con la campagna acquisti per la prossima stagione.

Il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis è sicuramente quello di trovare il sostituto di Kim Min-Jae. Il coreano, di fatto, è ormai un giocatore del Bayern Monaco, il quale verserà circa 59 milioni di euro per acquisire le prestazioni del miglior difensore dell’ultimo campionato di Serie A. Il nome più caldo nella lista della dirigenza partenopea è sicuramente quello del classe 1997 di Max Kilman del Wolverhampton.

Gli azzurri avrebbero offerto circa 35 milioni di euro per il difensore, ma il club inglese ha ribadito che per cedere il proprio giocatore in questa sessione ne vuole almeno 40 di milioni, anche perché sta per cedere al Brentford l’altro suo centrale: ovvero Collins. L’altra priorità del Napoli è invece quella di rinnovare il contratto (scadenza 2025) di Victor Osimhen.

Aurelio De Laurentiis, di fatto, è disposto ad andare oltre il proprio monte ingaggi per far restare il nigeriano, visto che gli ha offerto quasi 7 milioni annui. L’intesa con l’entourage del giocatore ancora non è stata trovata, anche se sembra che ci siano tutti i presupposti che l’ex Lille resti ancora sotto l’ombra del Vesuvio, soprattutto grazie all’inserimento di una clausola rescissoria. Tuttavia, in attesa di conoscere ulteriori aggiornamenti sul futuro del capocannoniere dell’ultima Serie A, in casa partenopea bisogna registrare delle notizie di mercato su un un altro attaccante.

Calciomercato Napoli, colpo di scena Beto

Secondo quanto riportato da Firenzeviola, nonostante l’interessamento del Benfica, gli agenti di Beto spingono il proprio assistito verso il Napoli. Il centravanti, di fatto, lascerebbe l’Udinese solo in caso di un’offerta da parte di una squadra che disputi la prossima edizione della Champions League.

Tuttavia, l’Udinese per cedere a titolo definitivo Beto vuole bellezza di circa 35 milioni di euro, cifra a cui il Napoli arriverebbe solo in caso di una cessione di Victor Osimhen ad una big europea per l’incredibile prezzo di 150 milioni. Sul centravanti, oltre agli interessamenti degli azzurri e del Benfica, c’è anche quello del Milan, anche se la richiesta del team friulano fa paura anche agli uomini della dirigenza rossonera.