Jolanda, gambe e tacchi piccanti: visione rovente

Jolanda De Rienzo continua ad esibire un fascino sempre più irresistibile, la giornalista napoletana raccoglie applausi infiniti: che look

Anche a stagione calcistica conclusa e in attesa della prossima, molte giornaliste sportive sono sempre sul pezzo. E’ il caso, sicuramente, di Jolanda De Rienzo, sempre in costante attività e che non si ferma mai, tenendosi impegnata in numerose occupazioni.

Una energia vibrante e che conquista da sempre, quella della giornalista partenopea, uno dei volti femminili dell’informazione più apprezzati da parte degli appassionati di sport e calcio, in tutto e per tutto. Per passione e competenza, ma anche per bellezza che non lascia indifferenti. Per lei, è stata fin qui una annata ricca di soddisfazioni professionali e non solo. Da grande tifosa del Napoli, ha vissuto la enorme gioia della vittoria dello scudetto, che ha raccontato con la solita professionalità ma anche con emozione.

Prossimamente, si preparerà a ripartire, come tutto l’ambiente azzurro, per una nuova stagione in cui provare a confermarsi, ma nel frattempo è il momento di trascorrere una estate tutta da vivere. Come sempre, Jolanda lo fa a modo suo, dividendosi tra momenti di relax e altro tipo di impegni lavorativi.

Jolanda De Rienzo, visione statuaria in serata di gala: lo spacco infinito fa sognare ad occhi aperti

Uno in particolare, è quello che l’ha vista protagonista nello scorso weekend in pieno centro di Napoli. Il tradizionale appuntamento del Pride, evento dedicato alla tutela dei diritti della comunità LGBTQ+, l’ha vista come presentatrice e una delle ospiti d’eccezione. Da sempre, si tratta di una causa che Jolanda sostiene con entusiasmo. Lo stesso che lei ha suscitato negli ammiratori, con gli scatti della serata che hanno lasciato il segno.

Ecco infatti come si presentava Jolanda sul palco, elegante e seducente come non mai. Abito scuro capace di esaltare la sua silhouette magnifica e infinita, con un paio di dettagli davvero notevoli. Spacco totale, a mettere in evidenza le solite gambe affusolate e perfette, e tacchi altissimi. Il suo sguardo magnetico fa il resto nell’attirare i like e i commenti estasiati da parte dei tanti fan di Instagram. Con oltre 350 mila followers, Jolanda si conferma tra le giornaliste più in voga sulla rete. E siamo sicuri che nel corso di questa lunga estate non ci deluderà con altri scatti da favola.